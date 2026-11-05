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Франция представила проект малозаметного эсминца с беспилотными системами на борту

Концепт перспективного корабля SCX26 / © Naval Group

При разработке концепта учитывались уроки недавних вооруженных конфликтов и появление новых технологий. В Naval Group подчеркнули, что SCX26 представляет собой платформу для изучения перспективных решений в области морского боя, а не проект корабля, предназначенный для немедленного строительства. Тем не менее эта разработка позволяет оценить, какими могут стать эсминцы следующего поколения.

Особый интерес представляет идея использования эсминца в качестве плавучей базы для различных типов беспилотных аппаратов. Даже сравнительно небольшие и недорогие дроны способны существенно повысить боевую гибкость и общие возможности современного корабля. Особенно заметный эффект может дать их применение группами и роями.

Ключевые особенности SCX26 — корпус с пониженной радиолокационной заметностью, распределенные сенсорные системы, значительный ракетный арсенал и вместительный внутренний отсек для размещения беспилотных аппаратов. Наиболее необычные элементы конструкции — две разнесенные надстройки, которые одновременно выполняют функции мачт для размещения датчиков, а также развитая инфраструктура для эксплуатации, технического обслуживания и, возможно, даже производства беспилотников.

Длина SCX26 составляет около 170 метров, ширина — 24 метра, а полное водоизмещение оценивается примерно в 8000 тонн. Таким образом, корабль значительно превосходит по размерам фрегаты проекта FDI, разработанные той же Naval Group. Водоизмещение этих современных кораблей составляет около 4460 тонн, длина — 122 метра, ширина — 18 метров.

Новый проект представили на выставке Euronaval 2026. Согласно заявленным характеристикам, максимальная скорость SCX26 должна достигать 55 километров в час, а дальность плавания — 14 800 километров. Предлагаемая силовая установка предусматривает совместную работу дизель-электрической установки и газовых турбин.

В Naval Group также отметили, что при проектировании учитывалась возможность обнаружения корабля сверху, в том числе с помощью радиолокационных спутников. Особое внимание уделили верхним поверхностям надстроек, которые также должны способствовать снижению заметности.

Пока неизвестно, найдут ли предложенные решения применение при создании перспективных французских кораблей или экспортных проектов Naval Group. Однако концепт SCX26 наглядно демонстрирует, насколько быстро меняется облик военно-морских сил. От эсминцев будущего ожидают не только мощного ракетного вооружения, но и способности размещать, обслуживать и применять многочисленные беспилотные системы различных типов.

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