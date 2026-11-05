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На крупнейшем термоядерном реакторе испытали 330-тонный магнит для удержания плазмы
На международном термоядерном экспериментальном реакторе ITER завершилась масштабная программа испытаний одного из сверхпроводящих магнитов массой 330 тонн. В ходе работ специалисты успешно пропустили через него электрический ток силой 34 килоампера, после чего извлекли массивную конструкцию из испытательного комплекса для холодных испытаний магнитов.
D-образную тороидальную катушку под номером 17 охладили до температуры −269°C и испытали при токе, составляющем половину от номинального рабочего значения — 68 килоампер. Успешное завершение испытаний позволило инженерам оценить деформацию магнита под воздействием электромагнитных нагрузок и сопоставить его фактическое поведение с результатами расчетных моделей прочности.
Катушку переместили из испытательного комплекса на специальную транспортную раму. Теперь ее отправят на временное хранение, а затем доставят в монтажный корпус ITER, где она будет интегрирована в один из окончательных секционных модулей камеры с плазмой.
Полученные результаты и практический опыт имеют большое значение для подготовки к комплексным испытаниям интегрированной магнитной системы ITER.
Испытательный комплекс для холодных испытаний магнитов был создан для проверки сверхпроводящих магнитов ITER и обеспечивающих их работу систем до установки непосредственно в токамак. В их число входят криогенное оборудование, вакуумные системы, источники питания, электрические вводы и системы управления.
Тороидальные магниты ITER играют ключевую роль в удержании сверхгорячей плазмы внутри реактора. В проекте предусмотрено использование 18 D-образных тороидальных катушек, шести полоидальных катушек и центрального соленоида. Вместе они будут создавать и контролировать магнитные поля, необходимые для проведения термоядерных экспериментов.
Программа предварительных холодных испытаний призвана выявить возможные проблемы еще до установки магнитов в реактор. Это позволит снизить технические риски на этапе ввода установки в эксплуатацию и при ее дальнейшей работе.
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Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
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