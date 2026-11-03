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Юлия Николаева
Юлия Николаева
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Самые гостеприимные страны в 2026 году: где экспатам легче всего найти друзей и освоиться

Переезд в другую страну означает необходимость привыкать к новой культуре и выстраивать круг общения практически с нуля. В одних государствах этот процесс проходит легче, чем в других, даже если сравнивать их со странами, известными высоким качеством жизни.

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 Самые гостеприимные страны в 2026 году: где экспатам легче всего найти друзей и освоиться / © Visual Capitalist
 Самые гостеприимные страны в 2026 году: где экспатам легче всего найти друзей и освоиться / © Visual Capitalist

В этой визуализации сопоставлены 31 страна на основе опыта экспатов — иностранцев, проживающих за рубежом. Учитывались их впечатления от местной культуры, доброжелательности жителей и возможностей заводить знакомства. Данные взяты из исследования Expat Insider 2026, проведенного компанией InterNations.

Некоторые из самых богатых стран Европы оказались в числе наиболее сложных для адаптации иностранцев. Норвегия, Швеция, Австрия и Германия заняли четыре последние позиции рейтинга. В нижнюю десятку также вошли Дания, Швейцария и Нидерланды.

В Южной Европе ситуация иная. Испания и Португалия заняли шестое и седьмое места соответственно. Это наглядно показывает, насколько сильно может различаться опыт адаптации иностранцев даже в пределах одной части Европы.

Некоторые страны, получившие невысокие оценки по простоте обустройства, заметно лучше выглядят в рейтингах общего качества жизни. Например, Швеция, Дания и Канада входят в число лидеров рейтинга стран с лучшим качеством жизни в 2026 году, хотя в рейтинге легкости адаптации они занимают лишь 30-е, 25-е и 19-е места соответственно.

Это расхождение показывает, что высокий уровень жизни в стране еще не означает, что приезжим будет легко почувствовать себя там как дома.

Первое место Мексики особенно примечательно тем, что страна лидирует сразу по всем трем категориям. Это говорит о том, что экспаты положительно оценивают не только местную культуру и доброжелательность жителей, но и возможности завязывать личные знакомства.

Второе место заняла Панама, третье — Таиланд, четвертое — Бразилия. Таким образом, три из четырех первых позиций достались странам Латинской Америки: Мексике, Панаме и Бразилии.

Таиланд выделяется особенно высокой оценкой доброжелательности местных жителей, заняв второе место в этой категории. Панама и Бразилия оказались на втором и третьем местах соответственно по легкости заведения новых знакомств.

Приветливость местных жителей помогает почувствовать себя желанным гостем, однако завести прочные дружеские отношения — совсем другая задача. Категория «Поиск друзей» учитывает наличие дружеских связей, удовлетворенность социальной жизнью и доступность личной поддержки.

Южная Африка заняла десятое место в общем рейтинге, но пятое — по возможности завести друзей. Таким образом, именно социальные связи стали ее наиболее сильной стороной в исследовании.

В Канаде наблюдается иная картина: по доброжелательности местных жителей страна занимает 14-е место, по культуре и гостеприимству — 17-е, а по возможности завести друзей — лишь 22-е.

Похожая ситуация в Ирландии. По культуре и гостеприимству, а также по доброжелательности местных жителей она занимает восьмое место, тогда как по возможности завести друзей — 13-е.

Рейтинг основан на индексе легкости адаптации, представленном в исследовании Expat Insider 2026 компании InterNations.

Общий индекс объединяет три категории:

  • Культура и гостеприимство — показывает, насколько комфортно экспаты чувствуют себя в стране и легко ли им адаптироваться к местным условиям;
  • Доброжелательность местных жителей — отражает впечатления иностранцев от отношения к ним со стороны местного населения;
  • Поиск друзей  — учитывает дружеские связи, социальную жизнь и возможность получать личную поддержку.

Визуализация сопоставляет опубликованные рейтинги 31 страны. Для включения государства в исследование требовалось не менее 50 ответов респондентов. Общая позиция определяется совокупным индексом, а не средним арифметическим мест, занятых в трех отдельных категориях. Соединительные линии показывают положение стран в разных категориях в 2026 году, а не изменения их позиций с течением времени. Разница в местах также не отражает масштаб различий между странами по исходным оценкам.

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# Рейтинги
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