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Британец вернулся домой после 28-летнего путешествия

Карл Бушби завершил путешествие из Южной Америки в родной Халл, преодолев около 50 тысяч километров. Бывший десантник отправился в путь в 29 лет, а вернулся домой в 57.

Карл Бушби во время возвращения в Халл 2 ноября 2026 года / © Temilade Adelaja, Reuters

В понедельник, 2 ноября, путешественника встретили сотни жителей Халла. После приветствия в центре города он прошел последние километры до дома матери, где завершил экспедицию, сообщило Associated Press.

Путешествие началось 1 ноября 1998 года в чилийском Пунта-Аренасе. Бушби установил для себя два правила: не пользоваться транспортом для продвижения по маршруту и не возвращаться домой, пока не доберется туда своим ходом. Водные преграды ему приходилось преодолевать вплавь.

Путешественник пересек Южную и Северную Америку, в том числе джунгли Дарьенского пробела между Колумбией и Панамой. В марте 2006 года он вместе с франко-американским путешественником Димитри Киффером преодолел Берингов пролив по дрейфующему льду. Переход занял 14 дней. На российском берегу их задержали за пересечение границы вне официального пункта пропуска.

Российский участок растянулся почти на десять лет из-за визовых ограничений и погоды, позволявшей идти лишь несколько месяцев в году. Экспедицию также задерживали нехватка денег и пандемия. По словам Бушби, непосредственно ходьба заняла около 15 из 28 лет. Остальное время уходило на ожидание, оформление документов и организацию следующих этапов.

Не сумев продолжить сухопутный маршрут через Иран, в 2024 году Бушби переплыл 288 километров Каспийского моря из Казахстана в Азербайджан. Вместе с другими участниками он провел в море 31 день, чередуя заплывы с отдыхом на судах сопровождения. Подробности этого этапа команда экспедиции описала на своем сайте.

Последней крупной водной преградой стал Ла-Манш. Пройти по тоннелю ему не разрешили, поэтому он пересек пролив вплавь и 5 октября 2026 года вышел на берег возле Дувра. Оттуда оставалось около 400 километров до дома.

Перед возвращением Бушби рассказал BBC, что тревожится о жизни после экспедиции: дорога и цель добраться домой определяли почти половину его жизни. За это время его сын вырос, а у самого путешественника появилась внучка.

«Единственное, что хуже человека, который не смог осуществить свою мечту, — это человек, который ее осуществил. Потому что что дальше?» — Карл Бушби в интервью BBC.

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