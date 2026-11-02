Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Британец вернулся домой после 28-летнего путешествия
Карл Бушби завершил путешествие из Южной Америки в родной Халл, преодолев около 50 тысяч километров. Бывший десантник отправился в путь в 29 лет, а вернулся домой в 57.
В понедельник, 2 ноября, путешественника встретили сотни жителей Халла. После приветствия в центре города он прошел последние километры до дома матери, где завершил экспедицию, сообщило Associated Press.
Путешествие началось 1 ноября 1998 года в чилийском Пунта-Аренасе. Бушби установил для себя два правила: не пользоваться транспортом для продвижения по маршруту и не возвращаться домой, пока не доберется туда своим ходом. Водные преграды ему приходилось преодолевать вплавь.
Путешественник пересек Южную и Северную Америку, в том числе джунгли Дарьенского пробела между Колумбией и Панамой. В марте 2006 года он вместе с франко-американским путешественником Димитри Киффером преодолел Берингов пролив по дрейфующему льду. Переход занял 14 дней. На российском берегу их задержали за пересечение границы вне официального пункта пропуска.
Российский участок растянулся почти на десять лет из-за визовых ограничений и погоды, позволявшей идти лишь несколько месяцев в году. Экспедицию также задерживали нехватка денег и пандемия. По словам Бушби, непосредственно ходьба заняла около 15 из 28 лет. Остальное время уходило на ожидание, оформление документов и организацию следующих этапов.
Не сумев продолжить сухопутный маршрут через Иран, в 2024 году Бушби переплыл 288 километров Каспийского моря из Казахстана в Азербайджан. Вместе с другими участниками он провел в море 31 день, чередуя заплывы с отдыхом на судах сопровождения. Подробности этого этапа команда экспедиции описала на своем сайте.
Последней крупной водной преградой стал Ла-Манш. Пройти по тоннелю ему не разрешили, поэтому он пересек пролив вплавь и 5 октября 2026 года вышел на берег возле Дувра. Оттуда оставалось около 400 километров до дома.
Перед возвращением Бушби рассказал BBC, что тревожится о жизни после экспедиции: дорога и цель добраться домой определяли почти половину его жизни. За это время его сын вырос, а у самого путешественника появилась внучка.
Комментарии
Приборы марсохода Perseverance показали, что мельчайшая марсианская пыль намного опаснее, чем считали до сих пор. Она не только сможет проникать в обитаемые модули и скафандры, но и способна напрямую попасть в человеческий мозг. Уже в следующем десятилетии эту проблему надо будет решать, но как — пока не известно.
Уважение и признание в группе могут зависеть не столько от интеллекта, сколько от того, какую пользу человек приносит окружающим. Норвежские психологи экспериментально проверили эту закономерность и выяснили, какую роль в распределении социального статуса играет умение решать общие задачи.
Исследователи получили редкую возможность изучить не просто древний фрагмент поверхности Марса, а образец древней магматической коры, сохранившей сведения о составе вещества мантии, водных процессах и геологической эволюции планеты.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.
Уважение и признание в группе могут зависеть не столько от интеллекта, сколько от того, какую пользу человек приносит окружающим. Норвежские психологи экспериментально проверили эту закономерность и выяснили, какую роль в распределении социального статуса играет умение решать общие задачи.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Мая, 2016
Супергерои по соседству
8 Июня, 2017
Мы — внеземного происхождения?
10 Ноября, 2019
Гуманитарий или технарь: кто ты будешь такой?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно