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Топ-10 крупнейших аккумуляторных энергокомплексов мира

От солнечной электростанции с аккумуляторным комплексом в Абу-Даби до масштабных систем накопления энергии в Саудовской Аравии — все эти проекты призваны накапливать электричество и отдавать его в сеть тогда, когда возникает потребность.

Проект Grenergy по хранению энергии / © Grenergy

В подборку вошли отдельные энергетические объекты, программы строительства нескольких комплексов и проекты, реализуемые поэтапно. Указанные мощности и емкости соответствуют опубликованным параметрам каждого проекта. Часть объектов уже введена в эксплуатацию, другие пока находятся на стадии строительства. Пример комплекса Moss Landing показывает, почему при сравнении необходимо отличать историческую установленную емкость от мощности, которую объект способен обеспечивать сегодня.

Проект Masdar–EWEC в Абу-Даби / © Masdar

1. Проект Masdar–EWEC, ОАЭ — 19 000 мегаватт-часов

Проект Masdar–EWEC в Абу-Даби объединяет солнечную электростанцию мощностью 5200 мегаватт и систему накопления энергии емкостью 19 000 мегаватт-часов. Комплекс рассчитан на круглосуточную подачу 1000 мегаватт электроэнергии из возобновляемых источников, позволяя использовать солнечную генерацию и после захода солнца.

Компания Masdar заложила фундамент проекта в октябре 2025 года. Начало эксплуатации запланировано на 2027 год. Проект предусматривает применение технологии формирования параметров электросети, возможность автономного запуска энергосистемы после полного обесточивания, а также систем прогнозирования и управления подачей энергии. Они будут координировать производство, накопление и распределение электричества.

2. Программа SEC–BYD, Саудовская Аравия — 12 500 мегаватт-часов

В феврале 2025 года китайская компания BYD объявила о заключении контракта с Saudi Electricity Company (SEC) на поставку систем накопления энергии общей емкостью 12 500 мегаватт-часов.

Соглашение охватывает несколько крупных объектов, предназначенных для работы в национальной электросети. С учетом ранее заключенного контракта на 2600 мегаватт-часов общий объем сотрудничества BYD с саудовской энергетической компанией достиг 15 100 мегаватт-часов.

Программа включает пять объектов совокупной мощностью 2500 мегаватт. Генеральным подрядчиком, отвечающим за проектирование, закупки и строительство, выступает компания Alfanar. Поставщик оборудования NR Electric сообщил, что 27 мая 2026 года пять объектов SEC в разных регионах страны успешно завершили испытания зарядки и разрядки с подключением к электросети. Это стало важным этапом ввода комплекса в эксплуатацию.

3. Oasis de Atacama, Чили — 14 100 мегаватт-часов

Oasis de Atacama — масштабный поэтапный проект компании Grenergy, объединяющий солнечную генерацию и аккумуляторные системы хранения энергии в Чили. Первоначально емкость накопителей оценивалась примерно в 11 000 мегаватт-часов, однако в сентябре 2026 года компания объявила об увеличении общей емкости проекта до 14 100 мегаватт-часов.

Эта цифра относится ко всему комплексу, отдельные очереди которого вводятся в эксплуатацию постепенно.

В сентябре 2026 года Grenergy подтвердила, что четвертая очередь проекта — Gabriela — уже работает. Она включает солнечную электростанцию мощностью 272 мегаватт и аккумуляторную систему емкостью 1100 мегаватт-часов.

4. Комплекс в Наджране, Хамис-Мушайте и Мадае, Саудовская Аравия — 7800 мегаватт-часов

Саудовская программа строительства систем накопления энергии общей емкостью 7800 мегаватт-часов охватывает три площадки — в Наджране, Хамис-Мушайте и Мадае.

Компания Sungrow поставила для проекта более 1500 систем PowerTitan 2.0 и в декабре 2025 года объявила о завершении их подключения к электросети.

В состав оборудования входят аккумуляторные батареи, системы преобразования электроэнергии, трансформаторы среднего напряжения и коммутационное оборудование. Все основные компоненты объединены в предварительно собранные модули.

По данным Sungrow, заводские испытания и предварительная сборка оборудования позволили сократить объем монтажных работ непосредственно на площадках. Установку, пусконаладку и подключение к электросети сопровождала местная сервисная команда.

5. Электростанция накопления энергии Envision Jingyi Chagan Hada, Китай — 4000 мегаватт-часов

Энергетический комплекс Envision Jingyi Chagan Hada, расположенный во Внутренней Монголии, обладает заявленной емкостью 4000 мегаватт-часов. В конце декабря 2025 года он был подключен к электросети и стал частью более масштабной региональной системы накопления энергии Envision общей емкостью 12 800 мегаватт-часов .

Согласно описанию проекта, опубликованному Sustainable Markets Initiative, объект с первой попытки успешно прошел проверку по схеме трех циклов зарядки и трех циклов разрядки.

Система управления объединяет инструменты прогнозирования, диспетчеризации и торговли электроэнергией на рынке. Благодаря этому комплекс может координировать накопление энергии, ее использование и продажу в энергосистему.

6. Edwards & Sanborn, США — 3287 мегаватт-часов

Американский проект Edwards & Sanborn в Калифорнии объединяет солнечную генерацию и аккумуляторную систему емкостью 3 287 мегаватт-часов.

В январе 2024 года девелопер проекта Terra-Gen и подрядчик Mortenson объявили о завершении основных строительных работ в округе Керн. Комплекс занимает территорию площадью более 4600 акров. Часть объектов расположена на авиабазе Эдвардс.

По данным Mortenson, поставщиками аккумуляторных батарей выступили LG Chem, Samsung и BYD. Электроэнергия, производимая и накапливаемая комплексом, поставляется нескольким заказчикам, включая коммунальные энергетические компании Калифорнии, город Сан-Хосе и сеть кофеен Starbucks.

Moss Landing, США / © Wikimedia Commons

7. Moss Landing, США — 3000 мегаватт-часов

Энергетический комплекс Moss Landing компании Vistra в Калифорнии достиг мощности 750 мегаватт и емкости накопления 3000 мегаватт-часов после ввода третьей очереди расширения в коммерческую эксплуатацию в июне 2023 года.

В рамках этого этапа мощность комплекса увеличилась на 350 мегаватт, а емкость накопителей — на 1400 мегаватт-часов. Благодаря этому объект стал одним из наиболее заметных ранних примеров масштабного применения аккумуляторных систем на тысячи мегаватт-часов.

Однако его исторические показатели требуют оговорки: в январе 2025 года на объекте мощностью 300 мегаватт произошел пожар. С момента этого происшествия в пострадавшем здании не осуществляется эксплуатация аккумуляторных систем. Кроме того, Vistra впоследствии решила не возобновлять работу отдельного объекта мощностью 100 мегаватт.

Collie Battery, Австралия / © Collie Battery

8. Collie Battery, Австралия — 2240 мегаватт-часов

Аккумуляторный комплекс Collie Battery компании Neoen в Западной Австралии обладает совокупной мощностью 560 мегаватт и емкостью 2240 мегаватт-часов.

Проект состоит из двух очередей: первая рассчитана на 219 мегаватт, вторая — на 341 мегаватт. В обновлении, опубликованном в октябре 2025 года, компания сообщила, что обе очереди уже введены в эксплуатацию.

Комплекс призван повысить надежность энергоснабжения на фоне вывода из эксплуатации угольных электростанций, роста объемов солнечной генерации на крышах зданий и увеличения нагрузки на объединенную энергосистему юго-западной части Западной Австралии.

9. Bisha BESS, Саудовская Аравия — 2000 мегаватт-часов

Аккумуляторный комплекс Bisha, расположенный в провинции Асир в Саудовской Аравии, рассчитан на мощность 500 мегаватт и емкость 2000 мегаватт-часов.

По информации подрядчика Alfanar, объект представляет собой систему, способную накапливать электроэнергию в течение четырех часов. Она сохраняет электричество в периоды низкого спроса, чтобы затем возвращать его в сеть при увеличении потребления.

Комплекс Bisha также продемонстрировал важную возможность, необходимую для восстановления энергоснабжения после масштабных аварий в электросетях, — автономный запуск. Эта технология позволяет восстановить подачу электричества без опоры на уже работающую энергосистему.

В феврале 2026 года компания NR Electric сообщила об успешном испытании такой функции. Проверка проводилась с использованием интегрированных систем преобразования электроэнергии, управления мощностью и энергоменеджмента.

10. Huadian Xinjiang Kashgar, Китай — 2000 мегаватт-часов

Первая очередь проекта накопления энергии Huadian в Кашгаре, расположенном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, рассчитана на мощность 500 мегаватт и емкость 2000 мегаватт-часов.

Согласно сообщению подразделения Huadian Xinjiang, опубликованному Китайским альянсом по накоплению энергии, первый блок комплекса был подключен к электросети в июле 2025 года.

В состав установки входят 100 аккумуляторных модулей на основе литий-железо-фосфатных батарей. В проекте используются как системы с функцией формирования параметров электросети, так и традиционные системы накопления энергии. На каждый из двух типов приходится половина общей ёмкости комплекса.

По данным Государственной электросетевой корпорации Китая в Кашгаре, объект способствует более эффективному использованию возобновляемой электроэнергии и повышению устойчивости энергосистемы региона, где солнечная генерация занимает значительную долю установленной мощности электростанций.

Эти проекты демонстрируют, как аккумуляторные системы хранения энергии переходят от отдельных установок к масштабным программам, объединяющим несколько объектов общей емкостью в тысячи мегаватт-часов. Однако инженерные задачи не ограничиваются наращиванием емкости. Не менее важны интеграция накопителей в электросети, надежность их работы и безопасность эксплуатации. По мере ввода новых комплексов в эксплуатацию все большее значение будет приобретать не только их размер, но и способность стабильно накапливать электроэнергию и отдавать её в сеть именно тогда, когда это необходимо.

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