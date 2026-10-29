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Одна точка — 10 миллионов человек: как изменилось население регионов мира с 1960 по 2025 год

С 1960 года население планеты увеличилось примерно в 2,7 раза. На инфографике наглядно показано, в каких регионах мира население выросло сильнее всего.

© Waqar Ahmed Shaikh, Voronoi

В 1960 году на Земле проживали около 3,02 миллиарда человек, а в 2025 году — уже 8,2 миллиарда. Инфографика помогает понять, как изменилось население отдельных регионов мира. Одна точка обозначает 10 миллионов жителей. Серые точки — население, жившее в 1960 году, цветные точки — прирост к 2025 году.

Сильнее всего выросло население Африки к югу от Сахары — в 5,8 раза. В 1960 году там проживали около 228 миллионов человек, а в 2025 году — 1,32 миллиарда человек.

Значительный рост — в 5,2 раза — показала Северная Африка и Ближний Восток. Население этого региона выросло с 158 миллионов до 828 миллионов.

Впечатляющий рост показало и население Южной Азии — в 3,3 раза. За 65 лет число жителей региона выросло более чем на миллиард — с 508 миллионов до 1,6 миллиарда.

Население стран Латинской Америки и Карибского бассейна выросло в три раза — с 219 миллионов до 667 миллионов.

Население стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона в абсолютных числах выросло сильнее всего — с 1,04 миллиарда до 2,39 миллиарда. Однако уже в 1960 году это был самый населенный регион. К 2025 году число жителей там выросло в 2,3 раза.

Еще меньший относительный рост показала Северная Америка — в 1,9 раза. Число жителей там увеличилось с 199 миллионов до 384 миллионов.

Наименьший рост показали Европа и Центральная Азия — в 1,4 раза. В 1960 году в регионе проживали около 668 миллионов, а в 2025 году — 933 миллиона.

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