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Пять плавучих электростанций мощностью 600 мегаватт модернизируют для работы на водороде
Плавучие электростанции турецкой компании Karpowership отправятся в Сингапур для масштабной инженерной модернизации. В рамках нового соглашения судостроительная и инжиниринговая компания Seatrium переоборудует и оснастит пять судов нового поколения серии Whale Class. Эти плавучие энергоблоки предназначены для подачи электроэнергии непосредственно в национальные энергосети из прибрежных вод.
Проектирование уже началось. Первое судно должно прибыть на верфь Seatrium Tuas Boulevard Yard в декабре 2027 года. Там специалисты установят энергетическое оборудование, завершат монтаж механических систем и проведут предварительные испытания перед вводом в эксплуатацию.
Плавучие электростанции все чаще используют как альтернативу наземным объектам, строительство которых может занимать много лет. Karpowership создает свои суда по принципу «подключи и работай»: их можно подключить к прибрежным подстанциям и начать вырабатывать электричество в течение 30 дней после прибытия.
Whale Class — крупнейший проект подобного рода в истории компании. Каждое судно рассчитано на выработку до 600 мегаватт электроэнергии. Для сравнения: мощности одной такой плавучей электростанции достаточно, чтобы обеспечивать электричеством сотни тысяч домохозяйств.
Конструкция новых судов учитывает и переход к более экологичным видам топлива. Они получат многотопливные энергетические установки, способные работать на традиционном судовом топливе, природном газе и водородных смесях без необходимости перестраивать корпус. Высокоэффективная компоновка оборудования обеспечит непрерывную подачу топлива в системы генерации, а установленные на борту подстанции позволят повышать напряжение для передачи электроэнергии на берег.
Этот проект свидетельствует о сохраняющемся спросе на энергетическую инфраструктуру, которую можно быстро развернуть в нужном месте. На фоне растущего дефицита электроэнергии в развивающихся странах и прибрежных промышленных центрах модульные плавучие электростанции позволяют оперативно наращивать возможности энергосистем, сохраняя перспективу перехода на водородное топливо в будущем.
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