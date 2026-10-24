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Большая кошка, которая не умеет рычать и не нападает на человека

Снежные барсы — представители семейства кошачьих, обитающие в высокогорных районах Азии. Хотя они способны выживать в экстремальных условиях, снежные барсы уязвимы перед угрозами, связанными с деятельностью человека. Желая привлечь внимание к необходимости защиты этих диких кошек, Генассамблея ООН объявила 23 октября Международным днем снежного барса.





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Снежные барсы (Panthera uncia) ведут скрытый образ жизни и умеют маскироваться среди скал. Благодаря этому их прозвали призраками гор. Плотность их популяций невелика, да и живут они в труднодоступных местах, так что ученым неизвестны многие аспекты их биологии.

Тела снежных барсов покрыты густой шерстью, хорошо сохраняющей тепло. Окрас у них серый или рыжеватый с темно-серыми пятнами. Длина их тела без учета хвоста составляет примерно от 1,2 до 1,5 метра, а масса колеблется в пределах от 25 до 55 килограммов. Свои длинные хвосты, иногда достигающие 90 сантиметров, снежные барсы используют для поддержания равновесия. Их широкие лапы, покрытые мехом, выполняют роль снегоступов, когда животные передвигаются по заснеженным горным хребтам.

Эти дикие кошки иногда обитают на высоте от 3 000 до 5 500 метров. Территориальный ареал снежного барса распространяется примерно на 50-100 квадратных километров. Когда добычи не хватает, участок обитания снежного барса может увеличиваться более чем до 1,5 тысяч квадратных километров.

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Рычать снежные барсы не умеют. Вместо этого они издают звук, похожий на короткий шумный выдох — что-то вроде «чфф».

Снежные барсы встречаются в 12 странах, включая Россию, Китай, Монголию, Индию и Непал. В России их популяция продолжает расти и достигла 94 особей.

В дикой природе практически невозможно встретить снежных барсов. Они мастерски сливаются с окружающей средой и стараются избегать контактов с людьми. В опасной ситуации они обычно убегают, а не нападают. Подтвержденных случаев нападения снежных барсов на людей практически нет.

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Даже друг с другом снежные барсы пересекаются нечасто. Они встречаются во время спаривания или когда самка выращивает детенышей.

Хотя для человека эти кошки не опасны, сами они нередко становились объектами охоты. На протяжении истории их убивали ради роскошного меха. Также убивали их в ответ на нападения на домашний скот. Некоторые снежные барсы попадают в ловушки, предназначенные для других животных. Сейчас снежных барсов относят к уязвимым видам.

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