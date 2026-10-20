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Военные впервые дистанционно управляли самолетом-заправщиком MQ-25A с расстояния более 3300 километров

ВМС США впервые установили связь с беспилотным самолетом-заправщиком MQ-25A Stingray и осуществили его дистанционное управление с авианосца, находившегося на расстоянии более 3380 километров. Это стало новым этапом программы интеграции беспилотников в авианосные операции.

Беспилотный самолет-заправщик MQ-25A Stingray / © Boeing

Испытания прошли на борту авианосца «Рональд Рейган» типа «Нимиц», действовавшего в Тихом океане. Испытываемый MQ-25A находился на предприятии компании Boeing в городе Маскута, штат Иллинойс.

Во время предварительных морских испытаний операторы на авианосце использовали Центр управления беспилотной авиацией, чтобы установить связь с летательным аппаратом за пределами прямой видимости через спутниковую сеть.

В ВМС США назвали это первым успешным установлением связи между пунктом управления на находящемся в движении авианосце и самолетом MQ-25A. Демонстрация позволила проверить системы связи и управления, необходимые для будущего применения беспилотников на авианосцах.

Boeing разрабатывает MQ-25A Stingray для дозаправки самолетов ВМС США в воздухе. Это позволит сократить необходимость использовать пилотируемые боевые самолеты в качестве воздушных танкеров. ВМС США рассчитывают, что беспилотник сможет дозаправлять истребители F/A-18E/F Super Hornet, позволяя им дольше оставаться в воздухе и действовать на большем удалении от авианосца.

MQ-25A должен стать первым оперативным беспилотным самолетом-заправщиком палубного базирования в составе ВМС США и заложить основу для интеграции других беспилотных летательных аппаратов в авиакрылья авианосцев будущего.

Последняя демонстрация подтвердила один из важных элементов этой программы — возможность поддерживать канал управления между движущимся авианосцем и самолетом, находящимся на большом удалении. В дальнейшем потребуются дополнительные испытания, чтобы оценить работу системы в ходе регулярных полетов и выполнения задач с авианосца.

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