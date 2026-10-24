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Самые кровопролитные столкновения за власть в истории Древнего Рима

Древний Рим прославился ожесточенной борьбой за власть — от закулисных интриг до политических чисток и полномасштабных гражданских войн. Понимание этих событий помогает разобраться в том, как функционировала римская политическая система.

Мраморный горельеф со сценой битвы. Древнеримские воины держат щиты с изображением головы Медузы / © Shutterstock

Гражданская война между Юлием Цезарем и Помпеем Великим расчистила путь к созданию Римской империи. А более чем два столетия спустя кризис III века обнажил глубокие недостатки римского управления и государственного устройства. Борьба за власть стала неотъемлемой частью истории Древнего Рима.

Гражданская война Суллы и проскрипции (88–81 годы до н. э.)

В начале 80-х годов до н. э. Римская республика оказалась расколота между могущественными военачальниками. Среди них были Луций Корнелий Сулла и Гай Марий. Противостояние двух полководцев достигло кульминации во время войны с Митридатом VI, царем Понта.

Первоначально сенат поручил Сулле возглавить военный поход против Митридата. Однако народный трибун Публий Сульпиций Руф добился принятия закона, передававшего командование войсками Марию. Сулла отказался подчиниться этому решению и в 88 году до н. э. повел свою армию на Рим.

Использование собственной армии для разрешения внутриполитического конфликта стало беспрецедентным шагом, который на десятилетия вперед установил опасный прецедент.

Вернув себе командование походом, Сулла отправился на Восток воевать с Митридатом. Пока он находился вдали от Италии, Марий, ранее покинувший полуостров, вернулся в Рим в 87 году до н. э. и разгромил сторонников Суллы. Затем он организовал чистку среди его приверженцев и конфисковал их имущество.

Вскоре Марий умер, но его союзники сохранили власть. Когда в 83–82 годах до н. э. Сулла вернулся с Востока, разгорелась новая гражданская война. В конечном итоге он одержал победу и стал диктатором Рима.

За победой последовала очередная политическая чистка — на этот раз с помощью проскрипционных списков. Это были официальные перечни людей, которых государство объявляло вне закона. Любого, чье имя попадало в такой список, разрешалось убить, а его имущество конфисковать.

Главными мишенями становились военные и политические противники Суллы, однако людей убивали также ради завладения их богатством или из-за связей с кем-либо из внесённых в списки. Вероятно, жертвами стали сотни человек — сверх уже значительного числа погибших в гражданских войнах и предыдущих репрессиях в течение минувшего десятилетия.

Цезарь, Помпей и проскрипции Второго триумвирата (49–42 годы до н. э.)

По мере приближения конца I века до н. э. Римская республика продолжала оставаться ареной соперничества влиятельных военачальников. К концу 50-х годов до н. э. двумя наиболее могущественными фигурами в римской политике были Юлий Цезарь и Помпей Великий.

Завоевание Галлии принесло Цезарю огромное богатство и широкую популярность. Когда срок его полномочий в Галлии стал подходить к концу, Помпей все теснее сближался с сенаторами, выступавшими против Цезаря. Они требовали, чтобы тот сложил полномочия военачальника до возвращения к политической деятельности в Риме.

Цезарь отказался выполнить это требование. В 49 году до н. э. он пересек со своей армией реку Рубикон, которая тогда служила границей между Цизальпинской Галлией и Италией. Этот шаг фактически означал объявление войны сенату.

Последовавшая гражданская война продолжалась около четырех лет. Помпей потерпел поражение в Греции, а в 48 году до н. э. был убит в Египте. В следующие три года Цезарь разгромил оставшиеся силы своего противника.

Одержав победу, в 44 году до н. э. он провозгласил себя пожизненным диктатором. Однако править ему оставалось недолго: в том же году группа сенаторов, опасавшихся установления тирании, организовала его убийство.

Союзники Цезаря — Марк Антоний, Октавиан и Лепид — объединились во Второй триумвират и ответили на убийство масштабной кампанией проскрипций, которую можно считать одной из самых жестоких в истории Рима. Главными мишенями стали сенаторы и богатые граждане, связанные с заговорщиками.

Наиболее известной жертвой оказался знаменитый оратор Марк Туллий Цицерон, который резко критиковал Марка Антония. Кровопролитие, продолжавшееся почти десятилетие, временно завершилось в 42 году до н. э., когда войска триумвиров разгромили убийц Цезаря в битве при Филиппах.

Год четырех императоров (69 год н. э.)

В 68 году н. э. опозоренный император Нерон покончил с собой. Отсутствие четкого механизма передачи верховной власти погрузило Римскую империю в хаос: в течение одного года императорский престол последовательно занимали четыре правителя.

Первым преемником Нерона стал Гальба. Поначалу он казался вполне обычным императором, но вскоре оттолкнул многих влиятельных сторонников непопулярными решениями. В частности, он отказался выплачивать ожидаемые военные денежные награды и назначил наследником Пизона Лициниана вместо Марка Сальвия Отона.

Отон, прежде бывший союзником Гальбы, убедил преторианскую гвардию убить императора в январе 69 года. После этого сам Отон занял престол. Однако почти сразу новому правителю пришлось столкнуться с угрозой на севере. Легионы, дислоцированные вдоль Рейна, провозгласили императором Авла Вителлия.

В апреле 69 года войска Отона потерпели поражение от армии Вителлия, после чего Отон покончил с собой. Но Вителлия не признали легионы восточных провинций, которые провозгласили императором своего полководца Веспасиана.

Вителлий удерживал власть около восьми месяцев, но в декабре 69 года потерпел поражение и был убит. Веспасиан правил Римом в течение следующего десятилетия, обеспечив империи столь необходимую стабильность.

Кризис III века (235–284 годы н. э.)

В отличие от обычной борьбы за престол, кризис III века представлял собой пятидесятилетний период, в течение которого практически все стороны римской жизни столкнулись с угрозами самому существованию государства.

Кризис начался в 235 году с убийства императора Александра Севера. В течение следующих пятидесяти лет на престоле сменилось более двух десятков императоров. Многие из них были так называемыми «солдатскими императорами» — военачальниками, которых провозглашали правителями собственные войска.

Политический кризис усугублялся внешними угрозами. На юго-востоке вторжения предпринимала Сасанидская империя, возникшая на территории Персии, а с севера вторгались германские племена.

В конечном итоге совокупность этих проблем привела к временному распаду Римской империи на три соперничающих государства: Галльскую империю на западе, Пальмирское царство на востоке и центральную часть, сохранившую название Римской империи.

Однако разделение оказалось недолговечным. Император Аврелиан восстановил территориальное единство государства, разгромив Пальмирское царство и Галльскую империю. Позднее Диоклетиан положил конец более широкому кризису и реорганизовал систему имперского управления.

Тем не менее кризис III века стал, пожалуй, одной из самых серьезных угроз, с которыми римская цивилизация сталкивалась за всю предшествующую историю.

Последствия и историческое наследие

Кровопролитная борьба за власть оставила глубокий след в истории Рима. Когда Сулла повел армию на столицу и составил проскрипционные списки, он создал прецедент использования войск для разрешения внутренних политических конфликтов.

Цезарь и Помпей пошли еще дальше, и за их противостоянием последовало десятилетие гражданских войн, убийств и политических чисток.

Год четырех императоров стал следствием отсутствия формализованной системы наследования императорской власти. Во время кризиса III века соперничество полководцев и вторжения внешних противников одновременно выявили фундаментальные слабости Римской империи.

Эти события показали, насколько уязвимым может оказаться даже могущественное государство, если борьба за верховную власть становится важнее устойчивости политических институтов.

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