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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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5

Самые жаркие страны мира

В самых жарких 25 странах и территориях мира среднегодовая температура варьируется от 27,71 до 30,4 градуса Цельсия. Узнать, что это за места, можно на инфографике.

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# климат
# рейтинг стран
# страны
© Samson Amasi, Data Explained
© Samson Amasi, Data Explained

Большинство самых жарких стран и территорий расположены в Африке. В рейтинг попали 13 государств, расположенных на этом континенте. Также в топ-25 вошли семь представителей Океании, по три представителя Азии и Северной Америки, а также один представитель Южной Америки.

Возглавляет рейтинг Буркина Фасо. В этой африканской стране среднегодовая температура составляет 30,4 градуса Цельсия. Также в тройку попали Мали и Аруба (маленький нидерландский остров в Карибском море). В обеих местах показатель превышает 29 градусов Цельсия.

Из азиатских стран в рейтинге оказались Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Катар. Среднегодовая температура там варьируется от 28,17 до 28,02 градуса Цельсия.

Кстати, официальный температурный рекорд принадлежит США. В 1913 году в Долине Смерти (Калифорния) столбик термометра достиг отметки в 56,7 градуса Цельсия.

Авторы инфографики составляли рейтинг на основе данных Всемирного банка за 1991-2020 годы.

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Сообщество
# жара
# Инфографики
# климат
# рейтинг стран
# страны
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60 минут назад
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1 час назад
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2 часа назад
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Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

N q
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Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Serjo Djachkowski
2 часа назад
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Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Serjo Djachkowski
2 часа назад
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Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

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