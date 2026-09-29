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Самые жаркие страны мира
В самых жарких 25 странах и территориях мира среднегодовая температура варьируется от 27,71 до 30,4 градуса Цельсия. Узнать, что это за места, можно на инфографике.
Большинство самых жарких стран и территорий расположены в Африке. В рейтинг попали 13 государств, расположенных на этом континенте. Также в топ-25 вошли семь представителей Океании, по три представителя Азии и Северной Америки, а также один представитель Южной Америки.
Возглавляет рейтинг Буркина Фасо. В этой африканской стране среднегодовая температура составляет 30,4 градуса Цельсия. Также в тройку попали Мали и Аруба (маленький нидерландский остров в Карибском море). В обеих местах показатель превышает 29 градусов Цельсия.
Из азиатских стран в рейтинге оказались Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Катар. Среднегодовая температура там варьируется от 28,17 до 28,02 градуса Цельсия.
Кстати, официальный температурный рекорд принадлежит США. В 1913 году в Долине Смерти (Калифорния) столбик термометра достиг отметки в 56,7 градуса Цельсия.
Авторы инфографики составляли рейтинг на основе данных Всемирного банка за 1991-2020 годы.
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