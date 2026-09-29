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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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NASA выявило сбой в работе роботизированной руки МКС

Недавно астронавты, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), выполнили штатную операцию перемещения большой роботизированной руки длиной около 17,7 метров, установленной на орбитальном комплексе.

Сообщество
# NASA
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# МКС
Роботизированная рука Canadarm2 / © NASA
Роботизированная рука Canadarm2 / © NASA

Эта роботизированная система, известная как Canadarm2, получила свое название благодаря Канадскому космическому агентству, которое поставило ее для МКС. По сути, это настоящее инженерное чудо: рука способна перемещаться по внешней поверхности огромной станции подобно червю, поскольку оба ее конца практически идентичны и могут поочередно закрепляться на специальных захватных устройствах. Однако после очередного такого перемещения инженеры обнаружили проблемы в работе самой роботизированной руки и мобильного транспортера, который перемещает ее вдоль основной фермы станции.

Сейчас специалисты выясняют, связана ли неисправность с передачей данных или программным обеспечением либо причиной стали аппаратные проблемы самой роботизированной руки или мобильного транспортера.

В настоящее время Canadarm2 используется для осмотра корабля Crew-12 Dragon в рамках подготовки к его возвращению. При этом у не относящихся непосредственно к роботизированной руке компонентов мобильного транспортера, установленного на ферме станции, были зафиксированы некоторые ошибки связи.

NASA проводит диагностику и выясняет причины этих ошибок перед следующим перемещением транспортера с его нынешней рабочей позиции. Параллельно NASA и SpaceX проверяют, не создает ли текущее положение транспортера помех GPS, которые могли бы повлиять на возможность стыковки Dragon со станцией через передний стыковочный узел. Совместные команды специалистов продолжают анализ и рассчитывают устранить проблему до запуска миссии Crew-13, которая состоится в начале октября.

Canadarm2 была спроектирована и разработана канадской аэрокосмической компанией MDA. Роботизированная рука отправилась на Международную космическую станцию в апреле 2001 года на борту шаттла Endeavour и с тех пор остается одним из важнейших элементов орбитального комплекса.

Расчетный срок ее эксплуатации составлял 15 лет, поэтому сегодня система работает уже более десяти лет сверх первоначально установленного ресурса. Масса руки составляет почти две тонны, а максимальная грузоподъемность достигает 116 тонн.

На протяжении большей части своей службы Canadarm2 играла важнейшую роль в доставке грузов на МКС. Первый грузовой корабль SpaceX, а также транспортные аппараты Cygnus компании Northrop и японский HTV-X создавались с расчетом на то, что после приближения к станции их захватит роботизированная рука, а затем переместит к стыковочному узлу. Современные версии кораблей Dragon, как пилотируемые, так и грузовые, теперь самостоятельно выполняют стыковку. Аналогичным образом автономно стыкуется со станцией и пилотируемый корабль Starliner компании Boeing.

Если NASA потеряет возможность использовать Canadarm2 для установки транспортных кораблей у стыковочных узлов, это может иметь серьезные последствия для грузовых миссий — особенно с учетом того, что SpaceX планирует вывести корабль Dragon из эксплуатации в течение ближайших четырех лет. Другие основные грузовые корабли NASA — Cygnus и HTV-X — не способны самостоятельно стыковаться с МКС.

Роботизированная рука также используется для перемещения крупногабаритного оборудования по внешней поверхности станции. Например, с ее помощью можно устанавливать большие насосы системы охлаждения перед выходами астронавтов в открытый космос.

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# NASA
# космос
# МКС
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