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Олег Гончар
Олег Гончар
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США и Великобритания впервые запустили торпеду с необитаемого подводного аппарата

Британский необитаемый подводный аппарат (UUV) Excalibur впервые в истории США и Великобритании выпустил американскую тяжелую торпеду Mk 48. Пока речь идет лишь о демонстрации принципиальной возможности, однако испытание стало важным новым шагом США и Великобритании на пути к созданию будущих боевых флотов вооруженных необитаемых подводных аппаратов.

Сообщество
# беспилотники
# оружие
# подлодки
# ракеты
# США
Торпеда Mk 48 закреплена под корпусом UUV Excalibur / © USN
Торпеда Mk 48 закреплена под корпусом UUV Excalibur / © USN

Во время испытаний торпеда Mk 48 была закреплена под корпусом UUV Excalibur. Подводный аппарат длиной около 12 метров и массой 19 тонн оснащен вместительным внутренним отсеком для полезной нагрузки, однако, как сообщается, его размеров недостаточно для размещения Mk 48. Эта торпеда сегодня является стандартным тяжелым торпедным оружием ВМС США. Длина Mk 48 составляет около 5,8 метра, диаметр — 533 миллимептра. За годы эксплуатации торпеда неоднократно модернизировалась, что позволило расширить ее возможности и повысить устойчивость к средствам противодействия противника.

Испытание «успешно подтвердило механическую, электрическую и программную интеграцию американской кинетической боевой нагрузки на автономную платформу союзника, продемонстрировав, что вооруженные силы стран-партнеров способны оперативно обеспечивать взаимозаменяемость вооружений», отмечается в пресс-релизе ВМС США.  Как именно управлялся Excalibur во время испытания и осуществлялся ли запуск торпеды по какой-либо учебной цели, неизвестно.

Сегодня ВМС США и Королевские ВМС уже используют различные классы беспилотных подводных аппаратов, однако преимущественно для поиска мин, разведки и наблюдения. Появление в будущем флота подводных дронов, способных самостоятельно атаковать другие корабли, создаст совершенно новые возможности для ведения боевых действий.

Действуя совместно с пилотируемыми надводными кораблями и подводными лодками, оснащенные торпедами UUV смогут заранее направляться в более опасные районы, где смогут обнаруживать потенциальные угрозы и при необходимости немедленно атаковать их. Даже крупный аппарат вроде Excalibur будет сложнее обнаружить и отслеживать противнику, чем традиционную ударную подводную лодку.

Excalibur также относится к классу крупных и более функциональных подводных дронов, рассчитанных на значительную продолжительность автономной работы и обладающих высоким уровнем автоматизации. Возможность запуска торпед, в свою очередь, открывает путь к новым концепциям применения таких UUV группами и с меньшей зависимостью от пилотируемых платформ.

Возможность запуска стандартной тяжелой торпеды Mk 48 с Excalibur уже сейчас демонстрирует существенный прогресс на пути к общей цели — созданию будущей подводной экосистемы, в которой необитаемые подводные аппараты смогут не только вести разведку и наблюдение, но и самостоятельно атаковать другие суда и корабли.

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Сообщество
# беспилотники
# оружие
# подлодки
# ракеты
# США
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