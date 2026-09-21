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Ученые создали глобальную карту населения: видно, где люди находятся в течение суток — вплоть до отдельных зданий

Американские исследователи представили новую глобальную карту населения, которая позволяет моделировать, где люди с наибольшей вероятностью находятся в течение суток, используя данные о назначении и загрузке зданий.

Карта LandScan Mosaic / © ORNL

Карта получила название LandScan Mosaic. Ее разработали в Окриджской национальной лаборатории Министерства энергетики США (ORNL). Как сообщается, система объединяет данные о зданиях, сведения о землепользовании и методы машинного обучения, создавая высокодетализированную картину распределения населения по всему миру.

Обычные карты населения, как правило, строятся на основе спутниковых снимков, разбитых на пиксели. Новая система, напротив, использует здания в качестве основы для оценки местонахождения людей.

LandScan Mosaic представляет собой развитие существующего набора данных LandScan Global — системы картографирования населения, которая обновляется ежегодно. Она позволяет оценивать среднее местонахождение людей в течение 24 часов с учетом того, где они живут, работают и перемещаются. Разрешение стандартного глобального набора данных составляет примерно один километр.

Главное отличие LandScan Mosaic заключается в том, что система делает акцент на зданиях. Если информация о конкретном строении отсутствует, исследователи используют машинное обучение, чтобы оценить его характеристики. Среди них — высота здания, количество этажей, назначение и тип использования. Эти сведения позволяют определить, каким образом используются жилые, коммерческие, промышленные и другие здания. Затем LandScan Mosaic объединяет их с данными о землепользовании и характере занятости зданий, чтобы построить карту распределения населения в течение суток.

Вместо того чтобы просто показывать места проживания людей, система отображает так называемое «присутствующее население» — среднее количество людей, находящихся в конкретном месте в течение 24 часов. Благодаря этому набор данных учитывает ежедневные перемещения между домами, рабочими местами, школами и другими объектами.

Сочетание высокопроизводительных вычислений, машинного обучения и анализа неопределенности может сделать такие данные особенно полезными в ситуациях, когда решения необходимо принимать быстро, например при ликвидации последствий стихийных бедствий и планировании инфраструктуры.

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