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Первый полностью автономный перелет через США: самолет преодолел 5150 километров без участия пилота
Компания Joby Aviation выполнила первый полностью автономный перелет через территорию США протяженностью 5150 километров, продемонстрировав возможности своей технологии управления летательными аппаратами. Для этого использовался модифицированный самолет Cessna Caravan.
На борту все время находился пилот безопасности, однако он ни разу не вмешивался в управление самолетом. Вместо этого Joby осуществляла дистанционный контроль, а за полетом наблюдали специалисты из центров управления в Калифорнии и Южной Каролине.
Самолет самостоятельно выполнял ключевые этапы полета, включая руление, взлет, навигацию и посадку. Дистанционные операторы контролировали миссию, находясь на расстоянии около 3740 километров.
Одним из наиболее серьезных испытаний стал аэропорт Финикс — Дир-Вэлли в Аризоне. Этот загруженный аэропорт гражданской авиации представлял собой значительно более сложную среду по сравнению со специально подготовленной площадкой для демонстрационных полетов.
По данным Joby, во время перелета самолет столкнулся с неблагоприятными погодными условиями и грозами. Автономная система самостоятельно изменила маршрут, не располагая предварительным опытом работы в аэропорту назначения. Такая способность имеет принципиальное значение, поскольку автономным летательным аппаратам предстоит действовать в меняющихся условиях, которые невозможно полностью предусмотреть в заранее запрограммированных испытательных сценариях. Обстановка в аэропортах, погодные условия и воздушный трафик могут измениться уже в ходе выполнения миссии.
После прибытия в Северную Каролину самолет выполнил проход на малой высоте рядом с монументом «Первый полет» в Китти-Хок. Это место имеет особое значение для истории авиации. Именно здесь в 1903 году братья Орвилл и Уилбур Райт совершили первый полет на самолете с двигателем. После демонстрационного прохода аппарат Joby приземлился в региональном аэропорту округа Дэр.
В Joby считают, что автономные летательные аппараты в будущем смогут обслуживать населенные пункты, не имеющие удобного доступа к крупным транспортным сетям. Небольшие аэропорты могут стать удобными отправными пунктами для прямых грузовых перевозок между отдельными точками.
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