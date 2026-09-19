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Toyota собирает водородный Hilux для 1000-километрового испытания на «Дакаре»
Toyota приступила к финальной сборке раллийного прототипа DKR GR FC Hilux на водородных топливных элементах. В январе 2027 года его планируют испытать на 13 этапах экспериментальной категории «Дакара» общей протяженностью 1000 километров.
О ходе проекта Toyota сообщила 16 сентября, представив партнеров программы и оформление машины. Прототип разрабатывают в европейском исследовательском центре компании возле Брюсселя. После сборки ему предстоит пройти программу испытаний перед ралли.
Основой послужил гоночный DKR GR Hilux. Его бензиновую силовую установку заменили системой с топливными элементами: водород в ней вступает в электрохимическую реакцию с кислородом, вырабатывая электричество для привода. Сжигать водород в цилиндрах двигателя такая схема не требует.
Машину заявят в Dakar Future Mission 1000 — категорию для проверки экспериментальных транспортных средств и новых технологий. Заезд в Саудовской Аравии намечен на 1–15 января. Поэтому 1000 километров в программе Hilux — это дистанция его отдельных испытательных этапов, а не весь маршрут основного ралли.
К проекту присоединились Jameel Motorsport, Denso, Toyo Tires и инженерная компания IAV. Последняя предоставляет электронный блок управления Dragoon со своим программным обеспечением. Команда собирается проверить работоспособность, безопасность и надежность топливных элементов в жестких условиях ралли.
По заявлению Toyota, при движении прототип выделяет воду и не выбрасывает CO₂. Это характеристика самой силовой установки: общий углеродный след зависит также от производства и доставки водорода. Результатов раллийных испытаний пока нет — они должны показать, как система переносит реальные нагрузки.
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