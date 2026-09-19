Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Археологи нашли на Шпицбергене некрополь из 45 могил
Российские археологи обнаружили на Шпицбергене 45 могил с каменными обкладками и остатки деревянного креста. Кому принадлежал некрополь и когда он возник, пока не установлено.
Некрополь находится на возвышенности у мыса Фуглехукен, на северной оконечности острова Земля Принца Карла. До труднодоступного участка добралась экспедиция Института археологии РАН, который сообщил об итогах полевого сезона 2026 года 17 сентября.
Каменные обкладки могил привлекли внимание исследователей: такая традиция нехарактерна для поморских погребений. Однако в южной части некрополя лежали остатки деревянного креста — подобные знаки поморы ставили на могилах. Эти наблюдения пока не позволяют уверенно определить происхождение памятника.
Ученые проводили неинвазивные исследования — обследовали памятники без раскопок и изъятия артефактов. В программу сезона вошли поиск ранее не зафиксированных объектов и повторные осмотры уже известных стоянок. Находки документировали непосредственно на месте.
На Шпицбергене могилы, кресты и человеческие останки охраняются независимо от возраста. Вокруг автоматически охраняемых памятников действует также стометровая защитная зона. Для работ, нарушающих режим охраны, требуется специальное разрешение.
На другом участке, в поморском становище Эбельтофтхамна, исследователи зафиксировали продолжающееся разрушение построек и погребений из-за береговой эрозии и таяния мерзлоты. Для изучения обнаруженных там предметов археологи создавали трехмерные модели. По результатам обследования они готовят отчет для губернатора Шпицбергена.
Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше
Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%.
В МФТИ предложили решение «трудной проблемы сознания»: как материальный носитель порождает сознание? Автор исследования Игорь Пивоваров представляет сознание живого организма как сложную иерархическую систему из различных уровней саморепрезентации, последовательно формирующихся в процессе эволюции. Предлагая ответ на один из главных философских вопросов, эта теория также может использоваться в качестве концептуальной базы для развития искусственного интеллекта.
Разработчики из РТУ МИРЭА создали программный модуль, который на основе параметров технологического процесса, органолептических показателей качества сырья, а также его физико-химических и реологических характеристик прогнозирует итоговую оценку вкуса кондитерских изделий. В качестве входных данных используются температура, давление, расход технологических потоков, скорость работы оборудования и перемещения продукта, влажность, кислотность, содержание сухих веществ, вязкость, консистенция и другие параметры, поступающие от производственных датчиков и средств лабораторного контроля. Сегодня оценка вкуса на производстве часто проводится субъективно, с привлечением экспертов-дегустаторов, что требует времени и не позволяет оперативно корректировать технологический процесс. Разработанная программа, использующая многослойную нейронную сеть, позволяет рассчитывать прогнозную оценку вкуса непосредственно в ходе производства и своевременно формировать рекомендации по корректировке технологических и режимных параметров.
Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.
Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше
Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%.
Анализ данных о почти 300 тысячах километров римских дорог, проложенных по территории бывшей империи, показал, что они вовсе не были такими прямыми, как принято считать. Кроме того, выяснилось, что известная поговорка «Все дороги ведут в Рим» тоже не соответствует истине.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
27 Июля, 2017
От обезьяны к человеку: десять шагов
21 Декабря, 2016
Нормальные герои: Сталин, Гитлер и Ким Ир Сен
16 Мая, 2013
10 способов стать умнее
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии