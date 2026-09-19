Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Археологи нашли на Шпицбергене некрополь из 45 могил

Российские археологи обнаружили на Шпицбергене 45 могил с каменными обкладками и остатки деревянного креста. Кому принадлежал некрополь и когда он возник, пока не установлено.

Остатки деревянного креста на некрополе Фуглехукен, Шпицберген / © Институт археологии РАН

Некрополь находится на возвышенности у мыса Фуглехукен, на северной оконечности острова Земля Принца Карла. До труднодоступного участка добралась экспедиция Института археологии РАН, который сообщил об итогах полевого сезона 2026 года 17 сентября.

Каменные обкладки могил привлекли внимание исследователей: такая традиция нехарактерна для поморских погребений. Однако в южной части некрополя лежали остатки деревянного креста — подобные знаки поморы ставили на могилах. Эти наблюдения пока не позволяют уверенно определить происхождение памятника.

Ученые проводили неинвазивные исследования — обследовали памятники без раскопок и изъятия артефактов. В программу сезона вошли поиск ранее не зафиксированных объектов и повторные осмотры уже известных стоянок. Находки документировали непосредственно на месте.

На Шпицбергене могилы, кресты и человеческие останки охраняются независимо от возраста. Вокруг автоматически охраняемых памятников действует также стометровая защитная зона. Для работ, нарушающих режим охраны, требуется специальное разрешение.

На другом участке, в поморском становище Эбельтофтхамна, исследователи зафиксировали продолжающееся разрушение построек и погребений из-за береговой эрозии и таяния мерзлоты. Для изучения обнаруженных там предметов археологи создавали трехмерные модели. По результатам обследования они готовят отчет для губернатора Шпицбергена.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.