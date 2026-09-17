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Видео: драка двух гризли на Аляске из-за самки

Схватка двух гризли в заповеднике Денали / © WNET Nature / Getty Images

Северо-американские бурые медведи, или гризли, обитают преимущественно на Аляске в США, а также в некоторых районах Канады. Гризли — животные крупные. В среднем они весят около 350 килограммов, а их рост в холке иногда достигает полутора метров. Правда, размер их может существенно различаться в зависимости от популяции.

Самцы гризли предпочитают вести одиночный образ жизни, но ситуация меняется в брачный сезон. В этот период медведи вступают в ожесточенные схватки из-за самок. Именно такой момент удалось заснять в заповеднике Денали.

На записи видно, как медведи неспешно прогуливаются под яркими солнечными лучами. В какой-то момент медведи сталкиваются взглядами, встают на задние лапы и начинают наносить друг другу удары когтистыми лапами. Клочья шерсти летят в разные стороны.

Схватка двух гризли в заповеднике Денали / © WNET Nature / Getty Images

Опустившись на четыре лапы, один из медведей начинает пятиться назад, но второй гризли продолжает его преследовать. Под конец видео они расходятся в разные стороны. Время от времени на записи появлялась и самка, наблюдавшая за сражением.

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