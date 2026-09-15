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В Казахстане робособаки впервые вышли на патруль вместе с полицейскими
В Казахстане прошел фестиваль кочевой культуры, на котором патрулировать территорию полицейским помогали роботизированные собаки. При этом роботы не просто демонстрировали возможности новых технологий, но и выполняли реальную работу.
Масштабный фестиваль Nomad Álemi прошел в поселке Касым Кайсенов, расположенном в Уланском районе Восточно-Казахстанской области. Запомнился он в том числе своим необычным патрулем. Полиция области впервые использовала робособак во время массовых мероприятий.
Робособаки следили за выделенной им территорией. Они могли вести видеонаблюдение, распознавать лица и передавать информацию правоохранителям. Это помогало полиции отслеживать, все ли в порядке на мероприятии.
Сотрудники могли также передавать голосовые предупреждения через громкоговорители, которыми оснастили роботов. Кроме того, на них установили проблесковые маячки — мигающие фонари, которые обычно сигнализируют о специальном статусе машины.
Фактически робособаки превратились в мобильную систему зрения правоохранителей. Как отметили представители полиции, роботы становятся элементом цифровой системы безопасности региона, а Nomad Álemi — первая площадка в области, где их использовали для охраны общественного порядка.
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