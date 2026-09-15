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Александр Ракевич
Александр Ракевич
15 сентября, 13:36
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Почему в космосе еда меняет вкус

Астронавты годами жалуются: еда на орбите кажется пресной. Ученые нашли как минимум три причины — от перераспределения жидкостей в организме до химии ароматов. А технология, созданная для космоса, теперь меняет земную пищевую промышленность. Рассказываем, как высокое давление спасает вкус там, где бессильны другие методы.

Сообщество
# высокое давление
# еда
# космос
# микрогравитация
# пищевая промышленность
Астронавт NASA Челл Линдгрен / © NASA, flickr.com
Астронавт NASA Челл Линдгрен / © NASA, flickr.com


В 2015 году астронавты на МКС вырастили салат и попробовали его. Салат оказался заметно горше земного. А экипаж, ферментировавший японскую пасту мисо на орбите, обнаружил, что она приобрела отчетливый «жареный» и «ореховый» привкус. Это не случайность — вкус еды в космосе действительно меняется. И у этого явления есть как минимум три причины, одна из которых напрямую связана с технологией, которая сегодня спасает продукты на Земле.

Почему еда в космосе кажется безвкусной

Первая причина — физиологическая. В условиях микрогравитации жидкости в организме перераспределяются: кровь отливает от нижней половины тела, голова отекает, нос закладывает. Это снижает обоняние, а поскольку именно запах формирует большую часть восприятия вкуса, еда кажется пресной.

Адаптация занимает несколько дней или недель. Но даже когда отек спадает, удовольствие от еды не возвращается полностью. Это означает, что перераспределение жидкостей — не единственная причина.

Вторая причина — химическая. Исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета провели эксперимент: 54 участника нюхали ваниль, миндаль и цитрус — сначала в обычных условиях, затем в VR-среде, имитирующей МКС. Оказалось, что ароматы ванили и миндаля в «космической» обстановке ощущались сильнее, а запах цитруса не менялся. Ученые связали это с бензальдегидом — сладким ароматическим соединением, которое содержится в ванили и миндале.

Третья причина — психологическая. Стресс от изоляции и одиночества тоже влияет на восприятие вкуса и запаха.

Как давление решает проблему, которую не решает нагревание

Для длительных миссий — к Луне или Марсу — еда должна храниться от пяти до семи лет. Традиционная термическая обработка убивает микробы, но разрушает витамины, вкус и текстуру.

NASA начала изучать альтернативу еще в 2000-х годах. Одна из двух ключевых технологий, которые рассматривались для космических миссий, — высокое давление (High Pressure Processing, HPP).

Суть технологии: продукт в герметичной упаковке помещается в камеру с водой, и давление равномерно воздействует на всю массу. Без традиционного нагрева. Клеточные оболочки микроорганизмов разрушаются, а ковалентные связи, отвечающие за вкус, цвет и витамины, остаются нетронутыми.

Схожий принцип описывает и российский ученый. В России исследования в этой области ведет научно-технологический центр высоких давлений в УрО РАН. Как отмечает его научный руководитель, д.т.н. Алексей Волков: «Идея в том, что начальное качество продукта после обработки будет выше, а начальное содержание питательных веществ — тоже выше, потому что вы использовали меньше тепла. Поскольку продукт стартует с более высокого качества, ему требуется больше времени для деградации — и он получает более длительный срок хранения».

Именно поэтому HPP уже применяется для земных продуктов — например, гуакамоле. Если бы его обрабатывали как консервы, он был бы черным вместо зеленого.

Что уже сделано для космоса

В 2005 году исследователи разработали фруктово-гелевые снеки на основе голубики с использованием HPP при 600–800 МПа. Обработка не только сохранила антиоксиданты — она повысила стабильность продукта.

Современные исследования подтверждают: комбинация высокого давления и термообработки может продлить срок хранения космических продуктов до пяти лет.

Более того, в 2025 году в США разработали FulLife — стабильный при хранении смузи из 24 фруктов и овощей, оптимизированный для космоса с использованием HPP. Цель — обеспечить астронавтов антиоксидантами, клетчаткой и соединениями, поддерживающими костную ткань, чего лишены сильно переработанные космические продукты.

В России также ведутся работы по применению HPP для пищевых продуктов. Исследования подтверждают эффективность технологии для увеличения сроков годности и подавления патогенных микроорганизмов в различных категориях продуктов — от готовых блюд до мясных полуфабрикатов. Эти компетенции создают основу для будущих космических применений.

Почему это важно не только для космоса

Технология, созданная для того, чтобы астронавты могли есть нормальную еду на Марсе, уже работает на Земле. Сегодня HPP применяется для соков, готовой еды, мясных деликатесов и даже влажных кормов для животных. Россия ежегодно теряет более 40 миллионов тонн пищевой продукции — и высокое давление напрямую сокращает эти потери, продлевая срок годности в три–десять раз без консервантов.

Иными словами, задача, поставленная космосом, дала Земле инструмент, который меняет пищевую промышленность.

Что дальше?

Вкус еды в космосе — проблема, которая кажется незначительной ровно до того момента, когда от нее начинает зависеть здоровье экипажа. На длительных миссиях недостаточное потребление пищи из-за ее непривлекательности — прямая угроза. И ученые продолжают искать способы сделать космическую еду не только безопасной и питательной, но и вкусной. Высокое давление — один из инструментов, который уже доказал свою состоятельность.

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Сообщество
# высокое давление
# еда
# космос
# микрогравитация
# пищевая промышленность
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