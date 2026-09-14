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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
14 сентября, 08:14
Рейтинг: +4111
Посты: 2848
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Сближение на 200 метров: частные аппараты показали, на что способны на орбите

Два зонда — спутники Mira, эксплуатируемые калифорнийским стартапом Impulse Space, — недавно сблизились друг с другом на расстояние 200 метров, на низкой околоземной орбите. По словам компании, проведенное сближение продемонстрировало возможности, которые в будущем могут оказаться востребованными у самых разных заказчиков.

Сообщество
# космос
# технологии
Аппараты Mira LEO-2 и LEO-3 / ©  Impulse Space
Аппараты Mira LEO-2 и LEO-3 / ©  Impulse Space

Mira представляет собой орбитальный транспортный аппарат — космический буксир, предназначенный для доставки полезной нагрузки заказчиков в заданные точки на околоземной орбите или за ее пределами. Аппарат размером примерно с посудомоечную машину способен перевозить до 300 килограммов оборудования и отличается высокой маневренностью, что и продемонстрировала недавняя операция.

В ней участвовали два аппарата Mira, запущенные в январе и ноябре 2025 года в рамках миссий, которые Impulse Space обозначает как LEO Express 2 (LEO-2) и LEO Express 3 (LEO-3) соответственно.

Операция началась в феврале этого года, когда Mira LEO-2 выполнил продолжительное включение двигателя, чтобы сблизиться со своим «собратом». В течение весны и лета LEO-2 совершил еще несколько менее продолжительных маневров, постепенно выходя на орбиту, согласованную с траекторией LEO-3.

Затем в июле LEO-2 выполнил серию сближений с LEO-3. Изначально расстояние между аппаратами составляло около 820 метров, после чего LEO-2 продолжил постепенно приближаться к LEO-3. В итоге во время наиболее тесного сближения LEO-2 подошел к LEO-3 примерно на 200 метров.

Оба аппарата Mira документировали операцию, фотографируя друг друга с помощью бортовых камер. 

Impulse Space — не единственная компания, которая развивает и демонстрирует технологии орбитального маневрирования. Такие возможности имеют большое значение и для государственных структур: правительства разных стран заинтересованы в обслуживании и модернизации собственных спутников, а также в наблюдении за действиями космических аппаратов потенциальных противников.

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