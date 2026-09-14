Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Сближение на 200 метров: частные аппараты показали, на что способны на орбите
Два зонда — спутники Mira, эксплуатируемые калифорнийским стартапом Impulse Space, — недавно сблизились друг с другом на расстояние 200 метров, на низкой околоземной орбите. По словам компании, проведенное сближение продемонстрировало возможности, которые в будущем могут оказаться востребованными у самых разных заказчиков.
Mira представляет собой орбитальный транспортный аппарат — космический буксир, предназначенный для доставки полезной нагрузки заказчиков в заданные точки на околоземной орбите или за ее пределами. Аппарат размером примерно с посудомоечную машину способен перевозить до 300 килограммов оборудования и отличается высокой маневренностью, что и продемонстрировала недавняя операция.
В ней участвовали два аппарата Mira, запущенные в январе и ноябре 2025 года в рамках миссий, которые Impulse Space обозначает как LEO Express 2 (LEO-2) и LEO Express 3 (LEO-3) соответственно.
Операция началась в феврале этого года, когда Mira LEO-2 выполнил продолжительное включение двигателя, чтобы сблизиться со своим «собратом». В течение весны и лета LEO-2 совершил еще несколько менее продолжительных маневров, постепенно выходя на орбиту, согласованную с траекторией LEO-3.
Затем в июле LEO-2 выполнил серию сближений с LEO-3. Изначально расстояние между аппаратами составляло около 820 метров, после чего LEO-2 продолжил постепенно приближаться к LEO-3. В итоге во время наиболее тесного сближения LEO-2 подошел к LEO-3 примерно на 200 метров.
Оба аппарата Mira документировали операцию, фотографируя друг друга с помощью бортовых камер.
Impulse Space — не единственная компания, которая развивает и демонстрирует технологии орбитального маневрирования. Такие возможности имеют большое значение и для государственных структур: правительства разных стран заинтересованы в обслуживании и модернизации собственных спутников, а также в наблюдении за действиями космических аппаратов потенциальных противников.
Современная космология до недавнего времени опиралась на так называемый космологический принцип, по которому у Вселенной нет какого-то выделенного направления. И наблюдатель в любой ее точке должен видеть однородную в этом смысле картину. Астроном из Северокавказской астрофизической обсерватории показал, что это не так даже для очень древней Вселенной.
Американские ученые выяснили, что ожирение способствует развитию рака молочной железы из-за утраты естественного защитного механизма. Жировые клетки здорового организма выделяют соединение, которое уничтожает злокачественные клетки. При наборе веса выработка этого вещества прекращается, что лишает организм его природной защиты.
Превратив почти 30 лет наблюдений за сверхмассивной черной дырой в видео, астрономы выяснили, что яркие участки в джете движутся совсем не так, как считалось раньше.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Акционерное общество «Росатом — Возобновляемая энергия» построит в Амурской области завод по сборке элементов ветрогенераторов. Оборудование потребуется для будущих ветроэлектростанций на Дальнем Востоке. Сейчас крупные детали производят практически в другом конце страны. Собирать крупные узлы на месте будет дешевле, чем везти их.
В конце августа 2026 года американские военные впервые применили высокоэнергетическую лазерную систему. С тех пор активность дронов у мексиканской границы снизилась примерно на 75%.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Апреля, 2014
10 самых странных спутников Солнечной системы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии