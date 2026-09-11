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От подводных глубин до поверхности: лучшие снимки океана по версии Ocean Photographer of the Year 2026
Объявлены победители конкурса Ocean Photographer of the Year 2026. Они представили удивительную подборку подводных и морских фотографий, которые показывают красоту Мирового океана и его многочисленных обитателей.
В прошлом месяце издание Oceanographic и часовая компания Blancpain представили несколько впечатляющих фотографий финалистов конкурса. Теперь объявлены полные результаты — и ожидание того стоило.
Французский фотограф Жюльен Антон стал обладателем главного титула Ocean Photographer of the Year 2026 благодаря выразительному черно-белому снимку морского конька-самца и двух крошечных детенышей. Работа Антона также заняла первое место в номинации «Морская фауна».
Молодые морские коньки едва заметны на фоне почти абсолютно черной воды. Благодаря этому возникает ощущение масштаба, а сама композиция приобретает дополнительный сюжетный смысл.
Британский фотограф Дженни Сток стала обладательницей специальной награды Female Fifty Fathoms Award в этом году. Учрежденная в 2021 году премия призвана отмечать женщин, внесших значительный вклад в развитие подводной и океанической фотографии.
В отличие от остальных номинаций конкурса, где фотографии самостоятельно представляют участники со всего мира, на Female Fifty Fathoms Award кандидаток выдвигают коллеги-фотографы. Затем номинанток оценивает жюри Ocean Photographer of the Year.
В этом году в конкурсе приняли участие более 15 000 фотографов. Они соревновались в семи основных номинациях: «Морская фауна/Дикая природа», «Изобразительное искусство», «Приключение», «Охрана природы», «Связь человека и природы: люди и планета», «Невидимый океан: скрытые миры» и «Портфолио».
Галереи со всеми фотографиями финалистов доступны на сайте Oceanographic.
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