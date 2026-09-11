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От подводных глубин до поверхности: лучшие снимки океана по версии Ocean Photographer of the Year 2026

Объявлены победители конкурса Ocean Photographer of the Year 2026. Они представили удивительную подборку подводных и морских фотографий, которые показывают красоту Мирового океана и его многочисленных обитателей.

Снимок финалиста конкурса / © Matty Smith / Ocean Photographer of the Year

В прошлом месяце издание Oceanographic и часовая компания Blancpain представили несколько впечатляющих фотографий финалистов конкурса. Теперь объявлены полные результаты — и ожидание того стоило.

Снимок абсолютного победителя конкурса / © Julien Anton / Ocean Photographer of the Year

Французский фотограф Жюльен Антон стал обладателем главного титула Ocean Photographer of the Year 2026 благодаря выразительному черно-белому снимку морского конька-самца и двух крошечных детенышей. Работа Антона также заняла первое место в номинации «Морская фауна».

Молодые морские коньки едва заметны на фоне почти абсолютно черной воды. Благодаря этому возникает ощущение масштаба, а сама композиция приобретает дополнительный сюжетный смысл.

Снимок победительницы в номинации Female Fifty Fathoms Award / © Jenny Stock / Ocean Photographer of the Year

Британский фотограф Дженни Сток стала обладательницей специальной награды Female Fifty Fathoms Award в этом году. Учрежденная в 2021 году премия призвана отмечать женщин, внесших значительный вклад в развитие подводной и океанической фотографии.

В отличие от остальных номинаций конкурса, где фотографии самостоятельно представляют участники со всего мира, на Female Fifty Fathoms Award кандидаток выдвигают коллеги-фотографы. Затем номинанток оценивает жюри Ocean Photographer of the Year.

Второе место в номинации «Морская фауна» / © Rafael Fernandez Caballero / Ocean Photographer of the Year

В этом году в конкурсе приняли участие более 15 000 фотографов. Они соревновались в семи основных номинациях: «Морская фауна/Дикая природа», «Изобразительное искусство», «Приключение», «Охрана природы», «Связь человека и природы: люди и планета», «Невидимый океан: скрытые миры» и «Портфолио».

Победитель в номинации «Изобразительное искусство» / © Matty Smith / Ocean Photographer of the Year

Победитель в номинации «Приключение» / © Gergo Rugli / Ocean Photographer of the Year

Победитель в номинации «Охрана природы: воздействие» / © James Ferrara / Ocean Photographer of the Year

Победитель в номинации «Связь человека и природы: люди и планета» / © Rui Duarte / Ocean Photographer of the Year

Победитель в номинации «Невидимый океан: скрытые миры» / © Mitsuna Kawai / Ocean Photographer of the Year

Один из снимков победителя в номинации «Портфолио» / © Miguel Serrano Ruiz / Ocean Photographer of the Year

Снимок финалиста конкурса в номинации «Невидимый океан: скрытые миры» / © Suliman Alatiqi / Ocean Photographer of the Year

Снимок финалиста конкурса / © Celia Kujala / Ocean Photographer of the Year

Галереи со всеми фотографиями финалистов доступны на сайте Oceanographic.