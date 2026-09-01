  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
1 сентября, 17:19
Рейтинг: +311
Посты: 1090

Почему в России наконец разрешили переносить мобильный номер между регионами и как это работает технически

Минцифры сообщило, что в России наконец-то отменили «мобильное рабство». Теперь в стране появилась возможность перенести свой мобильный номер в случае переезда в другой регион.

Сообщество
# мобильная связь
# Россия
# связь
# технологии
© Александр Кряжев, РИА Новости
© Александр Кряжев, РИА Новости

Сохранение привычного номера сегодня — это сохранение доступа к банкам, «Госуслугам», соцсетям и другим сервисам. Долгие годы в России, меняя оператора связи, приходилось менять и номер. Ситуация частично изменилась в 2013 году. Тогда появилась услуга переноса номера, но действовала она внутри одного региона.

Как сообщает Минцифры, с 1 сентября 2026 года номера мобильных телефонов больше не привязаны к региону. Теперь, переезжая, жители России могут сохранять свой номер. При этом можно как перейти со своим номером к другому оператору, так и остаться у нынешнего, если в новом месте ловит его сеть.

В министерстве заявили, что межрегиональный перенос избавит жителей страны от «мобильного рабства». Также это должно поспособствовать конкуренции на рынке связи. 

Услуга переноса номера даже внутри одного региона пользовалась популярностью. С начала ее запуска россияне перенесли к другому оператору более 41 миллиона номеров. При этом только за первое полугодие 2026 года услугой воспользовались 4,3 миллиона раз.

О снятии ограничений уже объявил T2. Теперь стать клиентом компании, сохранив старый номер, могут абоненты, которые изначально оформляли SIM-карту в другом регионе. Стоимость и сроки переноса остаются прежними. Например, в Москве перейти на T2 можно за 100 рублей.

Также пользователи могут изменить домашний регион, сохранив номер. В этом случае заявление нужно подавать в точке продаж оператора. Процедура может занять до четырех дней.

Возможность переноса номера между регионами обсуждали еще в 2022 году. Как писал тогда РБК, частично переносу мешала схема построения сетей связи в России. Они делятся на уровни: зоновый (сети внутри региона), междугородный и международный. Операторы должны проводить звонок по установленной схеме, отчисляя плату другим операторам, задействованным в процессе.

Большие операторы тогда выступали против инициативы. Они настаивали, что внедрение услуги потребует модернизации существующих сетей связи, а также приведет к росту тарифов и мошенничества. 

Насколько легко можно будет воспользоваться новой услугой, пока неясно. Даже при переносе номера внутри одного региона абоненты часто сталкивались с трудностями. Одна из частых причин отказа — несовпадение данных в заявлении с информацией в системах нынешнего оператора. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Русский язык: когда и как все начиналось?
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Что наблюдать на небе сентября
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
02 Сен
Бесплатно
Ямал: коренная этнография в условиях Крайнего Севера
Русское географическое общество
Москва
Лекция
02 Сен
Бесплатно
Ароматы. Химический коктейль для мозга
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Славные подвиги на Дальнем Востоке
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Зачем мы едим и дышим?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Прогулка по Анималия парку в г. Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
05 Сен
4000
Миф о гармонии с природой
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Памятники древнерусской словесности XVII века в живом бытовании
Центр славянской письменности «Слово»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
31 августа, 13:59
Мария Азарова

У забытой со времен СССР древнеегипетской мумии нашли зуб в носоглотке и необычные отверстия в черепе

Мумии сохраняют следы не только болезней и травм, но и самих процедур, которым подвергали тела после смерти. Компьютерная томография головы мумии, много десятилетий пролежавшей в музее, раскрыла не совсем привычный способ извлечения мозга и другие детали бальзамирования.

История
# Бальзамирование
# Древний Египет
# компьютерная томография
# мумификация
# мумия
31 августа, 16:00
Татьяна Зайцева

Мозаика древнеримской виллы сохранила имена кошки и собаки хозяев

Археологи, проводящие раскопки древнего города Адрамиттейон в Западной Турции, обнаружили богатую римскую виллу II-III веков нашей эры. Украшающая виллу мозаика включает в себя неожиданно личный элемент жизни владельцев — изображения домашних питомцев с надписями, указывающими их имена.

Археология
# домашние питомцы
# кошка
# Малая Азия
# мозаика
# Римская империя
# собака
31 августа, 17:59
Игорь Байдов

В Скалистых горах нашли новый вид паука и назвали в честь университетских «Вандалов»

Американские арахнологи открыли в Скалистых горах на севере Айдахо новый вид паука из рода Hexura, представители которого прежде встречались лишь на северо-западе США и в Канаде. Обнаруженная группа живет примерно в 500 километрах восточнее известного науке ареала. Пауки Hexura тесно связаны с местом обитания и не расселяются на большие расстояния, поэтому ученым еще предстоит выяснить, как новый вид оказался так далеко от известных популяций.

Биология
# животные
# новый вид
# пауки
# Скалистые горы
# сша
# членистоногие
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
26 августа, 17:59
МАИ

Рожденные вне Земли: почему наука пока не готова к детям на Луне и Марсе

Ребенок легче взрослого, быстрее осваивается в новой обстановке и обладает пластичной нервной системой — значит, невесомость он перенесет проще. Это рассуждение звучит убедительно ровно до тех пор, пока ребенка считают уменьшенной копией взрослого. На самом деле его скелет еще набирает прочность, мышцы учатся работать вместе с нервной системой, вестибулярный аппарат настраивает ощущение положения тела, а органы и ткани проходят этапы, которые нельзя повторить после завершения роста. Если в этот период убрать постоянную нагрузку земного притяжения, организм будет не только приспосабливаться к новой среде: он станет формироваться внутри нее. Каким получится результат, медицина сегодня не знает: длительных орбитальных исследований с участием несовершеннолетних не проводилось.

МАИ
# дети
# здоровье
# космонавтика
# космос
29 августа, 16:51
Александр Березин

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.

С точки зрения науки
# Войны
# государственный долг
# деньги
# дефолт
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
4 августа, 12:03
Александр Березин

SpaceX планирует купить 526 квадратных километров земли под самый большой частный космодром в мире

Остров Пекан недалеко от Мексиканского залива в Луизиане вскоре перейдет в собственность компании Илона Маска. Здесь будет новый космодром для Starship, почти в 20 раз больше, чем в Бока-Чике, где уже стоят две стартовых площадки. Уникальное местоположение позволит компании попытаться реализовать амбициозную цель о запуске миллиона низкоорбитальных спутников на орбиты, где сегодня находится подавляющее меньшинство спутников Земли.

Космонавтика
# SpaceX
# космодромы
# космос
# США
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Неизвестный сосуд с двуглавой змеей указал на тайный культ в Римской Испании

    1 сентября, 13:59

  2. Европейские бренды на Руси: ученые выяснили, какую одежду носили новгородцы в средние века

    1 сентября, 12:12

  3. Расширение Вселенной по-прежнему ускоряется — физики так и не знают почему

    1 сентября, 12:06

  4. Древние майя изменили тропический лес так, что это заметно до сих пор

    1 сентября, 11:28
Выбор редакции

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

29 августа, 16:51

Последние комментарии

Андрей
35 минут назад
Сергей, тут, скорее всего, имеется ввиду скорость обработки сигнала принимающей аппаратурой, наземная инфраструктура, по определению, мощнее.

Лазерный мост между Землей и Луной: китайские инженеры успешно протестировали двустороннюю связь

Иван Колупаев
35 минут назад
Александр, ну я же не прошу вас перестать писать на темы сво, про победу Ирана или там бензиновый кризис. Наоборот, пишите еще, без вас на голой науке

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Dmitriy Dorian
49 минут назад
Александр, "Научному миру в целом." Это суждение ни о чём, проще написать, что вы не знаете. "Мне прям все перечислить? Поработать за гугл в

После месяца с очистителем воздуха люди решили задачи на 12 процентов быстрее

Sam Dowson
56 минут назад
Александр, про18 лет стагнации. Специалисты-экономисты дают более точное определение - потерянное двадцатилетие. Складывают все плюсы и минусы ВВП

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Dmitriy Dorian
57 минут назад
Александр, "Ага, то есть вы вменяете мне то, что я написал 20 к знаков с одной-единственной ошибкой, которую вы смогли найти, Впечатляюще. Целая

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Child Lover
1 час назад
Александр, у человека 1 раз не совсем что-то получилось, возможно у тебя всё получаецца. Кстати, кто ты?

Маск заявил, что знает, как сохранить Землю пригодной для жизни на миллиард лет

John Oakland
2 часа назад
Александр, спасибо за ответ. В общем, что делать должно быть понятно любому экономисту, но как это сделать технически красиво и правильно у нас не

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

John Oakland
2 часа назад
Александр, я с Вами согласен по поводу роста в 23 году и он, кстати, начался примерно с 21 года, когда народ отошел от первого шока пандемии. В 23 году

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Александр Березин
3 часа назад
Иван, "Александр, если поставить телегу впереди лошади то все так. На деле был сильный перегрев экономики " Простите, но вы и ЦБ (а равно и

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, если поставить телегу впереди лошади то все так. На деле был сильный перегрев экономики вызванный бюджетными вливаниями и чтоб не

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Александр Березин
3 часа назад
Dmitriy, "Давно известно и кому?" Научному миру в целом. " Какие исследования это подтверждают?" Мне прям все перечислить? Поработать за гугл в

После месяца с очистителем воздуха люди решили задачи на 12 процентов быстрее

Александр Березин
3 часа назад
Андрей, ""или нету или они надеются успеть уйти на пенсию и удрать в Новозеландию прежде, чем их сожрут латиносы. Причем сожрут буквально. Как только

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Александр Березин
3 часа назад
Гена, "Александр, "У правительства в России ноль рычагов воздействия на инфляцию" - Отнюдь." Напротив, именно так. "Правительство может делать

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Александр Березин
3 часа назад
Степан, "Александр, погодите, разве Великобритания не была ключевой экономикой Запада до 1918 года? И как минимум ключевой экономикой Европы до 1945?"

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Александр Березин
3 часа назад
Dmitriy, "Это, разумеется, не означает, что гипотезы и мнения, которые вы в них приводите, некорректны. Это просто означает, что вы, будучи научным

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Иван Колупаев
3 часа назад
Алексей, Старлинк вглубь России не работает. Что несколько мешает укропским дронам. Возможно предупредить об иных раскладах приезжал црушник

Маск допустил использование Starlink для ударов ВСУ вглубь России

Александр Березин
3 часа назад
John, "Высокая ставка была у нас последние несколько лет, ни о каком бурном росте и высокой деловой активности говорить точно не приходится:" Ровно

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Александр Березин
3 часа назад
Андрей, "исключительно с поправкой на вывоз капитала. Вывоз капитала никак не влияет на рост. См. огромный рост в России нулевых при большом

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Александр Березин
3 часа назад
Александр, " иными словами, ЦБ должен любыми "деньгопечатающими" средствами не допускать дефицита бюджета." Дефицит бюджета -- это превышение его

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Александр Березин
3 часа назад
John, ""Я правильно понимаю, что государство печатает деньги и внедряет их в экономику, люди или государство производят товары, и услуги, продают их,

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Самые обсуждаемые