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Почему в России наконец разрешили переносить мобильный номер между регионами и как это работает технически

Минцифры сообщило, что в России наконец-то отменили «мобильное рабство». Теперь в стране появилась возможность перенести свой мобильный номер в случае переезда в другой регион.

© Александр Кряжев, РИА Новости

Сохранение привычного номера сегодня — это сохранение доступа к банкам, «Госуслугам», соцсетям и другим сервисам. Долгие годы в России, меняя оператора связи, приходилось менять и номер. Ситуация частично изменилась в 2013 году. Тогда появилась услуга переноса номера, но действовала она внутри одного региона.

Как сообщает Минцифры, с 1 сентября 2026 года номера мобильных телефонов больше не привязаны к региону. Теперь, переезжая, жители России могут сохранять свой номер. При этом можно как перейти со своим номером к другому оператору, так и остаться у нынешнего, если в новом месте ловит его сеть.

В министерстве заявили, что межрегиональный перенос избавит жителей страны от «мобильного рабства». Также это должно поспособствовать конкуренции на рынке связи.

Услуга переноса номера даже внутри одного региона пользовалась популярностью. С начала ее запуска россияне перенесли к другому оператору более 41 миллиона номеров. При этом только за первое полугодие 2026 года услугой воспользовались 4,3 миллиона раз.

О снятии ограничений уже объявил T2. Теперь стать клиентом компании, сохранив старый номер, могут абоненты, которые изначально оформляли SIM-карту в другом регионе. Стоимость и сроки переноса остаются прежними. Например, в Москве перейти на T2 можно за 100 рублей.

Также пользователи могут изменить домашний регион, сохранив номер. В этом случае заявление нужно подавать в точке продаж оператора. Процедура может занять до четырех дней.

Возможность переноса номера между регионами обсуждали еще в 2022 году. Как писал тогда РБК, частично переносу мешала схема построения сетей связи в России. Они делятся на уровни: зоновый (сети внутри региона), междугородный и международный. Операторы должны проводить звонок по установленной схеме, отчисляя плату другим операторам, задействованным в процессе.

Большие операторы тогда выступали против инициативы. Они настаивали, что внедрение услуги потребует модернизации существующих сетей связи, а также приведет к росту тарифов и мошенничества.

Насколько легко можно будет воспользоваться новой услугой, пока неясно. Даже при переносе номера внутри одного региона абоненты часто сталкивались с трудностями. Одна из частых причин отказа — несовпадение данных в заявлении с информацией в системах нынешнего оператора.