Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Почему в России наконец разрешили переносить мобильный номер между регионами и как это работает технически
Минцифры сообщило, что в России наконец-то отменили «мобильное рабство». Теперь в стране появилась возможность перенести свой мобильный номер в случае переезда в другой регион.
Сохранение привычного номера сегодня — это сохранение доступа к банкам, «Госуслугам», соцсетям и другим сервисам. Долгие годы в России, меняя оператора связи, приходилось менять и номер. Ситуация частично изменилась в 2013 году. Тогда появилась услуга переноса номера, но действовала она внутри одного региона.
Как сообщает Минцифры, с 1 сентября 2026 года номера мобильных телефонов больше не привязаны к региону. Теперь, переезжая, жители России могут сохранять свой номер. При этом можно как перейти со своим номером к другому оператору, так и остаться у нынешнего, если в новом месте ловит его сеть.
В министерстве заявили, что межрегиональный перенос избавит жителей страны от «мобильного рабства». Также это должно поспособствовать конкуренции на рынке связи.
Услуга переноса номера даже внутри одного региона пользовалась популярностью. С начала ее запуска россияне перенесли к другому оператору более 41 миллиона номеров. При этом только за первое полугодие 2026 года услугой воспользовались 4,3 миллиона раз.
О снятии ограничений уже объявил T2. Теперь стать клиентом компании, сохранив старый номер, могут абоненты, которые изначально оформляли SIM-карту в другом регионе. Стоимость и сроки переноса остаются прежними. Например, в Москве перейти на T2 можно за 100 рублей.
Также пользователи могут изменить домашний регион, сохранив номер. В этом случае заявление нужно подавать в точке продаж оператора. Процедура может занять до четырех дней.
Возможность переноса номера между регионами обсуждали еще в 2022 году. Как писал тогда РБК, частично переносу мешала схема построения сетей связи в России. Они делятся на уровни: зоновый (сети внутри региона), междугородный и международный. Операторы должны проводить звонок по установленной схеме, отчисляя плату другим операторам, задействованным в процессе.
Большие операторы тогда выступали против инициативы. Они настаивали, что внедрение услуги потребует модернизации существующих сетей связи, а также приведет к росту тарифов и мошенничества.
Насколько легко можно будет воспользоваться новой услугой, пока неясно. Даже при переносе номера внутри одного региона абоненты часто сталкивались с трудностями. Одна из частых причин отказа — несовпадение данных в заявлении с информацией в системах нынешнего оператора.
У забытой со времен СССР древнеегипетской мумии нашли зуб в носоглотке и необычные отверстия в черепе
Мумии сохраняют следы не только болезней и травм, но и самих процедур, которым подвергали тела после смерти. Компьютерная томография головы мумии, много десятилетий пролежавшей в музее, раскрыла не совсем привычный способ извлечения мозга и другие детали бальзамирования.
Археологи, проводящие раскопки древнего города Адрамиттейон в Западной Турции, обнаружили богатую римскую виллу II-III веков нашей эры. Украшающая виллу мозаика включает в себя неожиданно личный элемент жизни владельцев — изображения домашних питомцев с надписями, указывающими их имена.
Американские арахнологи открыли в Скалистых горах на севере Айдахо новый вид паука из рода Hexura, представители которого прежде встречались лишь на северо-западе США и в Канаде. Обнаруженная группа живет примерно в 500 километрах восточнее известного науке ареала. Пауки Hexura тесно связаны с местом обитания и не расселяются на большие расстояния, поэтому ученым еще предстоит выяснить, как новый вид оказался так далеко от известных популяций.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Ребенок легче взрослого, быстрее осваивается в новой обстановке и обладает пластичной нервной системой — значит, невесомость он перенесет проще. Это рассуждение звучит убедительно ровно до тех пор, пока ребенка считают уменьшенной копией взрослого. На самом деле его скелет еще набирает прочность, мышцы учатся работать вместе с нервной системой, вестибулярный аппарат настраивает ощущение положения тела, а органы и ткани проходят этапы, которые нельзя повторить после завершения роста. Если в этот период убрать постоянную нагрузку земного притяжения, организм будет не только приспосабливаться к новой среде: он станет формироваться внутри нее. Каким получится результат, медицина сегодня не знает: длительных орбитальных исследований с участием несовершеннолетних не проводилось.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Остров Пекан недалеко от Мексиканского залива в Луизиане вскоре перейдет в собственность компании Илона Маска. Здесь будет новый космодром для Starship, почти в 20 раз больше, чем в Бока-Чике, где уже стоят две стартовых площадки. Уникальное местоположение позволит компании попытаться реализовать амбициозную цель о запуске миллиона низкоорбитальных спутников на орбиты, где сегодня находится подавляющее меньшинство спутников Земли.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
30 Июня, 2013
Космический субботник
17 Августа, 2016
Секретное метро в Москве: легенда и реальность
18 Апреля, 2021
Пищевые добавки: хорошие, плохие, непреднамеренные
11 Сентября, 2024
«Приросла»: как работают имплантаты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии