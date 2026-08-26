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Запуски с самого загруженного космодрома мира резко пойдут на спад в этом году

На протяжении десяти лет SpaceX превращала космическое побережье Флориды в самый загруженный космодром мира. Однако уже в этом году ситуация изменится. Компания существенно сокращает число запусков с территории Флориды до тех пор, пока здесь не начнутся полеты Starship.

Запуск ракеты Falcon 9 / © SpaceX

Ракета Falcon 9 остается основной рабочей лошадкой SpaceX. Она регулярно выводит на орбиту очередные партии спутников сети Starlink — преимущественно со стартовых площадок на базе Космических сил США на мысе Канаверал и в Космическом центре NASA имени Кеннеди во Флориде. В прошлом году состоялось 165 запусков Falcon 9 — примерно по три старта в неделю, причем около 75% из них были посвящены выводу спутников Starlink.

В этом году ситуация иная. С января SpaceX осуществила больше запусков с расположенной на Западном побережье стартовой площадки на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии, и в оставшиеся месяцы года эта тенденция только усилится.

По словам вице-президента SpaceX по запускам Кико Дончева, состоявшийся утром 25 августа запуск Falcon 9 стал последней запланированной миссией Starlink с мыса Канаверал до начала полетов Starship из Флориды. Таким образом, по крайней мере до конца года, а возможно, и дольше, частота запусков с флоридского космодрома снизится с нынешних восьми-девяти до примерно двух запусков в месяц. Еще недавно два запуска в месяц считались обычным темпом для Флориды — что хорошо показывает, насколько стремительно за последние годы выросла пусковая активность SpaceX.

Мыс Канаверал и Космический центр имени Кеннеди расположены на соседних территориях и используют один и тот же ракетный полигон на восточном побережье Флориды, поэтому их вполне можно рассматривать как единый космодром. Последний раз флоридский космодром уступал первое место в мире по числу космических запусков в 2015 году.

Всего SpaceX осуществила около 260 миссий Starlink на Falcon 9 из Флориды. Однако все последующие запуски Falcon 9 и Falcon Heavy с территории Флориды будут посвящены коммерческим заказчикам.

Ближайший такой запуск запланирован на 30 августа. Ракета Falcon Heavy должна стартовать со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди и вывести в космос космический телескоп «Нэнси Грейс Роман» (Nancy Grace Roman). Затем, в середине сентября, состоится запуск Falcon 9 с очередным экипажем из четырех человек к Международной космической станции.

В дальнейшем SpaceX намерена постепенно отказаться от Falcon 9 в пользу Starship — по крайней мере для коммерческих запусков. Это уже вызывает обеспокоенность среди заказчиков компании, которые опасаются за доступность надежных пусковых услуг после 2028 года.

Пока SpaceX продолжает придерживаться планов начать запуски Starship со стартового комплекса 39A до конца этого года. Однако такой график выглядит малореалистичным. На стартовой площадке еще предстоит выполнить значительный объем работ, необходимых для подготовки к эксплуатации Starship. При этом практически нет признаков того, что SpaceX в ближайшее время собирается перевозить Starship со своей действующей производственной площадки в Южном Техасе во Флориду. Поэтому первый запуск Starship с территории Космического центра имени Кеннеди, скорее всего, состоится не раньше середины 2027 года.