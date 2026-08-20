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Инфографика: сколько стоит iPhone 17 Pro в странах мира
Apple устанавливает цены на свою продукцию для каждого региона. На окончательную стоимость влияют и местные власти. На инфографике показано, сколько платят покупатели за iPhone 17 Pro (256GB) в странах мира.
Розничные цены на флагманский смартфон Apple различаются в зависимости от страны более чем в два раза. Складывается она в том числе из налогов и пошлин, установленных местными правительствами. Кроме того, в зависимости от страны может отличаться конфигурация SIM-карт. Авторы инфографики при сравнении цен использовали данные Deutsche Bank.
Больше всего за iPhone 17 Pro придется заплатить в Турции — 2592 доллара. Высокая розничная стоимость смартфона объясняется НДС в размере 20%, а также специальными налогами на потребление. Кроме того, в цену включены регистрационные сборы.
На втором месте оказалась Бразилия, где за флагманский iPhone придется отдать 2260 долларов. Замыкает тройку Египет со смартфоном за 1872 доллара. Из европейских стран дороже всего iPhone 17 Pro стоит в Венгрии.
Для сравнения, в США покупатели заплатят за iPhone 1181 доллар. Столько же — 1181 доллар — он стоит и в Южной Корее. Однако есть страна, где смартфон компании Apple стоит еще дешевле. Так, в Японии за iPhone 17 Pro придется отдать 1121 доллар.
В России продукция Apple официально не продается, так что в общей статистике страна не учитывается. Однако в магазине М.Видео за iPhone 17 Pro (256GB) придется отдать 132 990 рублей — около 1562 долларов США по курсу на 20 августа.
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