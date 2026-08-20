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Третий год подряд: SpaceX вновь взяла планку в 100 космических запусков

Запуск ракеты Falcon 9 / © SpaceX

Утром 19 августа с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета Falcon 9. Для Falcon 9 это был уже 97-й запуск в 2026 году, а для SpaceX — 100-я миссия с начала года. На этот раз ракета вывела на низкую околоземную орбиту 24 интернет-спутника Starlink.

Первая ступень ракеты, как и было запланировано, вернулась на Землю примерно через 8,5 минуты после запуска. Она совершила посадку на автономную плавучую платформу в Тихом океане. Для ускорителя с обозначением B1097 это был уже 12-й полет.

B1097 уже не впервые участвует в знаковых миссиях SpaceX. Например, во время запуска спутников Starlink в апреле этого года именно эта первая ступень выполнила 600-ю в истории компании посадку первой ступени орбитальной ракеты.

Подавляющее большинство запусков SpaceX в этом году — на данный момент 74 — связано с развертыванием глобальной группировки Starlink. Сейчас она насчитывает почти 11 000 действующих спутников.

Из трех запусков SpaceX в 2026 году, не связанных с Falcon 9, один состоялся с использованием тяжелой ракеты Falcon Heavy. Еще два представляли собой суборбитальные испытательные полеты Starship — гигантской многоразовой транспортной системы, которую компания разрабатывает в том числе для будущего освоения Луны и Марса.

Впервые рубеж в 100 запусков за год SpaceX преодолела в 2024 году. Тогда компания провела в общей сложности 138 миссий: 132 с помощью Falcon 9, две — Falcon Heavy и еще четыре — Starship.

В 2025 году SpaceX установила новый рекорд, выполнив уже 170 запусков. Из них 165 пришлись на Falcon 9, а еще пять — на Starship.

В ближайшие годы эти показатели, если планы компании будут реализованы, могут вырасти в разы. Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск заявлял, что компания рассчитывает запускать Starship по нескольку раз в день, доведя годовое число стартов примерно до 1000.

При этом в долгосрочной перспективе Falcon 9 и Falcon Heavy в эту схему уже не вписываются. SpaceX намерена постепенно вывести обе ракеты из эксплуатации и в конечном итоге возложить основную нагрузку на Starship.