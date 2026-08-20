Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Третий год подряд: SpaceX вновь взяла планку в 100 космических запусков
SpaceX выполнила 100-ю миссию года, отправив спутники Starlink на орбиту.
Утром 19 августа с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета Falcon 9. Для Falcon 9 это был уже 97-й запуск в 2026 году, а для SpaceX — 100-я миссия с начала года. На этот раз ракета вывела на низкую околоземную орбиту 24 интернет-спутника Starlink.
Первая ступень ракеты, как и было запланировано, вернулась на Землю примерно через 8,5 минуты после запуска. Она совершила посадку на автономную плавучую платформу в Тихом океане. Для ускорителя с обозначением B1097 это был уже 12-й полет.
B1097 уже не впервые участвует в знаковых миссиях SpaceX. Например, во время запуска спутников Starlink в апреле этого года именно эта первая ступень выполнила 600-ю в истории компании посадку первой ступени орбитальной ракеты.
Подавляющее большинство запусков SpaceX в этом году — на данный момент 74 — связано с развертыванием глобальной группировки Starlink. Сейчас она насчитывает почти 11 000 действующих спутников.
Из трех запусков SpaceX в 2026 году, не связанных с Falcon 9, один состоялся с использованием тяжелой ракеты Falcon Heavy. Еще два представляли собой суборбитальные испытательные полеты Starship — гигантской многоразовой транспортной системы, которую компания разрабатывает в том числе для будущего освоения Луны и Марса.
Впервые рубеж в 100 запусков за год SpaceX преодолела в 2024 году. Тогда компания провела в общей сложности 138 миссий: 132 с помощью Falcon 9, две — Falcon Heavy и еще четыре — Starship.
В 2025 году SpaceX установила новый рекорд, выполнив уже 170 запусков. Из них 165 пришлись на Falcon 9, а еще пять — на Starship.
В ближайшие годы эти показатели, если планы компании будут реализованы, могут вырасти в разы. Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск заявлял, что компания рассчитывает запускать Starship по нескольку раз в день, доведя годовое число стартов примерно до 1000.
При этом в долгосрочной перспективе Falcon 9 и Falcon Heavy в эту схему уже не вписываются. SpaceX намерена постепенно вывести обе ракеты из эксплуатации и в конечном итоге возложить основную нагрузку на Starship.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вполне возможно, что примерно 55 тысяч лет назад неандертальцы обитали гораздо южнее, чем считалось до сих пор. На то, что они могли приспособиться к жизни в условиях пустыни, указали каменные орудия, обнаруженные на Аравийском полуострове.
С помощью ускорителей ученые имитируют процессы, происходившие в первые мгновения жизни Вселенной. Так пытаются решить загадки наблюдаемой реальности: почему материи больше, чем антиматерии, состоят ли кварки из других частиц, как сохраняется барионное число. В этот раз анализ столкновений на коллайдере RHIC предоставил сильное свидетельство того, что барионное число переносится не кварками, а глюонной перемычкой внутри протонов.
В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.
Анализ почти 69 тысяч видов насекомых помог опровергнуть главенствующую теорию эволюции, которая полвека объясняла устройство колоний пчел, муравьев и ос. Исследователи выяснили, что общепринятый генетический фактор сам по себе не приводит к разделению труда, а настоящий секрет их коллективного выживания кроется в совсем других биологических чертах.
У любителей кофе выявили расхождение в уровнях тестостерона: одна форма этого гормона повышалась вместе с количеством выпитого, а другая, напротив, снижалась. Результат оказался особенно интересным на фоне изменений других показателей, связанных с обменом веществ и здоровьем сердца.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Остров Пекан недалеко от Мексиканского залива в Луизиане вскоре перейдет в собственность компании Илона Маска. Здесь будет новый космодром для Starship, почти в 20 раз больше, чем в Бока-Чике, где уже стоят две стартовых площадки. Уникальное местоположение позволит компании попытаться реализовать амбициозную цель о запуске миллиона низкоорбитальных спутников на орбиты, где сегодня находится подавляющее меньшинство спутников Земли.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Апреля, 2014
Геноцид армян: Холокост Востока
13 Марта, 2016
Топ-7 самых больших боевых кораблей в мире
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии