Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

США и Япония замахнулись на самую глубокую добычу редкоземельных металлов в океане

США и Япония рассматривают возможность создания одного из самых глубоких в мире объектов глубоководной добычи полезных ископаемых.

Японское буровое судно для глубоководных исследований / © fumimicreative / Dario

США и Япония изучают масштабный проект по добыче полезных ископаемых на морском дне в районе удаленного японского острова Минамитори. Богатые редкоземельными элементами залежи находятся примерно в 6000 метрах под поверхностью океана.

Если проект будет реализован, он может стать одной из самых глубоких горнодобывающих операций в истории и важным шагом в стремлении Вашингтона и Токио снизить зависимость от Китая в поставках стратегически важных минералов.

Однако речь здесь идет далеко не только о добыче полезных ископаемых. В основе проекта лежит гораздо более масштабная борьба за контроль над цепочками поставок, от которых зависят производство электромобилей, электроники, оборудования для возобновляемой энергетики, передовых промышленных систем и оборонной техники.

Редкоземельные элементы — это группа минералов с уникальными магнитными, электрическими и химическими свойствами. Они необходимы для производства высокоэффективных постоянных магнитов, электродвигателей, электронной техники и целого ряда передовых оборонных систем.

Китай сегодня занимает доминирующее положение практически на всех ключевых этапах цепочки поставок редкоземельных металлов, особенно в их переработке и рафинировании. Поэтому создание альтернативных источников сырья стало стратегическим приоритетом для США, Японии и других развитых индустриальных стран.

Для Японии эта проблема особенно чувствительна. Токио уже столкнулся с рисками, связанными с зависимостью от поставок редкоземельных металлов из Китая. Поэтому страна на протяжении многих лет ищет альтернативные источники сырья и новые технологии его добычи.

Район Минамитори, где на глубине нескольких километров под Тихим океаном находятся богатые залежи редкоземельных элементов, потенциально может стать одним из таких источников.

Минамитори — небольшой и удаленный японский остров, расположенный далеко в Тихом океане. Исследования показали, что в окружающих его донных отложениях содержится богатый минералами ил, включающий, в частности, иттрий, гадолиний и диспрозий.

Минералосодержащие отложения залегают примерно на глубине шести километров. Подъем материала с такой глубины представляет колоссальную инженерную задачу: оборудование должно выдерживать экстремальное давление, а система добычи — обеспечивать перекачку сырья на огромную высоту. Для этого потребуются специализированные суда и сложное подводное оборудование.

Япония уже несколько лет работает над технологиями, которые позволили бы преодолеть эти препятствия. При поддержке правительства страны реализуется программа по созданию системы, способной непрерывно поднимать со дна ил, обогащённый редкоземельными элементами.

Предыдущие планы предусматривали испытания системы на глубине около 6000 метров и оценку ее способности в перспективе поднимать на поверхность сотни тонн донного ила в сутки.

На первом этапе речь не идет о немедленном создании гигантской промышленной шахты. Главная задача Японии — доказать, что разработанная технология действительно работает. В рамках более широкой программы планируется провести месячные испытания по подъему и переработке сырья. Предполагается, что специальная система будет доставлять донный ил на поверхность, после чего его направят на переработку и разделение уже в Японии. Главный вопрос заключается в том, удастся ли превратить экспериментальную технологическую демонстрацию в экономически рентабельное промышленное производство.