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Инфографика: сокращение противоракетного арсенала США

Несколько месяцев перехвата массированных ракетных ударов Ирана привели к тому, что запасы двух важнейших американских средств противоракетной обороны сокращаются значительно быстрее, чем США способны их восполнять.

Инфографика: сокращение противоракетного арсенала США / © Visual Capitalist

С начала войны с Ираном в конце февраля совокупные запасы перехватчиков систем Patriot и THAAD сократились примерно на 1700 ракет.

На инфографике выше представлены оценочные запасы американских перехватчиков Patriot и THAAD, рассчитанные на основе данных из открытых источников, опубликованных Центром стратегических и международных исследований (CSIS). Стоимость каждой ракеты взята из материалов армии США и Агентства по противоракетной обороне США, посвященных закупкам на 2027 финансовый год.

На Patriot приходится подавляющая часть абсолютного сокращения американских запасов перехватчиков. Это объясняется как значительно большим довоенным арсеналом этой системы, так и ее интенсивным применением в ходе конфликта.

Запасы THAAD также существенно уменьшились. Хотя этих перехватчиков было израсходовано меньше, каждый из них стоит более чем вдвое дороже ракеты Patriot.

Стоимость одного перехватчика PAC-3 MSE, используемого комплексами Patriot, в заявке на оборонный бюджет США на 2027 финансовый год составляет примерно пять миллионов долларов. Перехватчик THAAD, предназначенный для уничтожения баллистических ракет на больших дальностях и высотах, чем Patriot, стоит почти 12 миллионов долларов.

Обе системы в основном применяются против иранских баллистических ракет. Если использовать цены на 2027 финансовый год в качестве ориентировочного показателя, то восполнение образовавшейся нехватки обойдётся примерно в 10 миллиардов долларов.

Согласно анализу CSIS, основанному на прогнозах Пентагона относительно поставок, американским запасам Patriot и THAAD потребуется не менее трех лет, чтобы вернуться к довоенному уровню.

Предполагается, что закупка 857 перехватчиков THAAD в рамках бюджета на 2027 финансовый год позволит компенсировать расход ракет, связанных с войной с Ираном, к концу 2029 года.

Вашингтон тратит огромные средства, пытаясь ликвидировать образовавшийся дефицит на фоне общего роста мировых военных расходов. Оборонный бюджет США на 2027 финансовый год предусматривает 95 миллиардов долларов на закупку боеприпасов, а еще 21 миллиард долларов заложен в дополнительное финансирование, связанное с войной.

Компания Lockheed Martin, в свою очередь, намерена более чем втрое увеличить производственные мощности по выпуску PAC-3 MSE, а производство перехватчиков THAAD планируется нарастить с нынешних 96 до 400 ракет в год.

Однако до тех пор, пока новые партии не поступят в войска, истощение запасов создает, по оценке CSIS, своеобразное окно уязвимости. Поскольку у Patriot и THAAD практически нет полноценной альтернативы в сфере защиты от баллистических ракет, каждую ракету-перехватчик, запущенную над Ближним Востоком, США смогут восполнить лишь через один-два года.