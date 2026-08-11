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Китай установил более 15 тысяч зеркал на самой высокогорной солнечной тепловой электростанции в мире
Китай завершил важный этап строительства объекта, который позиционируется как самая высокогорная в мире солнечная тепловая электростанция с использованием расплавленной соли в качестве теплоносителя и аккумулятора энергии.
Электростанция строится в уезде Амдо округа Нагчу на юго-западе Тибетского автономного района. На расположенном здесь поле недавно завершили установку 15 927 гелиостатов — зеркал, которые отслеживают движение Солнца и направляют его лучи на приемник, установленный на центральной башне. Площадь солнечного поля составляет примерно 800 тысяч квадратных метров. Подключить объект к электросети планируется в октябре 2026 года.
Мощность электростанции составит 100 мегаватт. Это первая башенная солнечная тепловая электростанция в Тибетском автономном районе и первый подобный объект, построенный на экстремально большой высоте, в условиях суровых морозов и слабой электросети.
Электростанция использует башенную солнечную тепловую технологию с расплавленной солью. В отличие от обычных фотоэлектрических панелей, здесь солнечный свет сначала преобразуется в тепло, а уже затем это тепло используется для выработки электроэнергии.
Гелиостаты концентрируют солнечное излучение на приемнике, установленном на вершине 210-метровой башни. В районе Нагчу ежегодно насчитывается более 2800 часов солнечного сияния, что обеспечивает объект значительным солнечным ресурсом, несмотря на суровые природные условия.
Расплавленная соль играет ключевую роль в работе станции: она способна поглощать и удерживать тепло, полученное от концентрированного солнечного излучения. Накопленная тепловая энергия затем используется для производства электроэнергии, позволяя станции продолжать генерацию даже после того, как прямое солнечное излучение ослабевает или прекращается.
После выхода на проектную мощность электростанция, как ожидается, будет производить около 255 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. По расчетам разработчиков, это позволит ежегодно экономить примерно 60 тысяч тонн условного угля и сокращать выбросы углекислого газа примерно на 165 тысяч тонн.
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