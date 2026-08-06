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Фотограф дикой природы впервые снял с дрона рождение горбатого кита
Фотографу дикой природы удалось запечатлеть уникальное событие, которое, как считается, стало первой в мире аэрофотосъемкой рождения горбатого кита в естественной среде обитания.
Австралийский фотограф Александр Форрест (Alexander Forrest) сделал уникальные кадры 28 июля у побережья штата Новый Южный Уэльс. По имеющимся данным, это первое и пока единственное рождение горбатого кита, зафиксированное с помощью беспилотника.
В тот день Форрест находился на прибрежном мысе на севере Нового Южного Уэльса, где снимал ежегодную миграцию горбатых китов вдоль участка океана, известного как «магистраль горбатых китов». В какой-то момент его внимание привлекла взрослая самка, которая двигалась значительно медленнее остальных и держалась на мелководье.
Как сообщило издание The New York Times, фотограф поднял в воздух дрон, чтобы рассмотреть животное поближе. На полученных кадрах он увидел большое ярко-красное облако, быстро распространявшееся в воде. Первой мыслью Форреста было, что на кита напал хищник.
Однако уже через несколько секунд все стало ясно. Рядом с самкой появился серый детеныш, и стало очевидно, что кровь связана не с нападением, а с появлением малыша на свет.
На видеозаписи видно, как над взрослой самкой в воде расплывается ярко-красное облако, после чего неожиданно появляется светло-серый китенок. Он делает первые движения хвостом, поднимаясь к поверхности, затем впервые высовывает голову из воды, вероятно, делает свой первый вдох и начинает плыть рядом с матерью в прозрачной океанской воде.
Став свидетелем столь редкого события, Форрест сразу связался с австралийской Организацией по спасению и исследованию китообразных (ORRCA), чтобы сообщить о наблюдении и попросить специалистов проследить за состоянием матери и детеныша. Позднее к нему присоединились операторы беспилотников ORRCA Таня Сноуден и Доминик Коттер-Деффоф, которые вместе с фотографом в течение нескольких часов продолжали наблюдение и съемку.
Руководитель исследовательского отдела ORRCA Энни Пост сообщила, что ранее в научной литературе были описаны лишь три случая наблюдения рождения горбатых китов. По ее словам, видеозапись Форреста, вероятнее всего, стала первой в истории съемкой такого события с воздуха.
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