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Фотограф дикой природы впервые снял с дрона рождение горбатого кита

Фотограф дикой природы впервые снял с дрона рождение горбатого кита / сссс

Австралийский фотограф Александр Форрест (Alexander Forrest) сделал уникальные кадры 28 июля у побережья штата Новый Южный Уэльс. По имеющимся данным, это первое и пока единственное рождение горбатого кита, зафиксированное с помощью беспилотника.

© Alexander Forrest

В тот день Форрест находился на прибрежном мысе на севере Нового Южного Уэльса, где снимал ежегодную миграцию горбатых китов вдоль участка океана, известного как «магистраль горбатых китов». В какой-то момент его внимание привлекла взрослая самка, которая двигалась значительно медленнее остальных и держалась на мелководье.

Как сообщило издание The New York Times, фотограф поднял в воздух дрон, чтобы рассмотреть животное поближе. На полученных кадрах он увидел большое ярко-красное облако, быстро распространявшееся в воде. Первой мыслью Форреста было, что на кита напал хищник.

Однако уже через несколько секунд все стало ясно. Рядом с самкой появился серый детеныш, и стало очевидно, что кровь связана не с нападением, а с появлением малыша на свет.

На видеозаписи видно, как над взрослой самкой в воде расплывается ярко-красное облако, после чего неожиданно появляется светло-серый китенок. Он делает первые движения хвостом, поднимаясь к поверхности, затем впервые высовывает голову из воды, вероятно, делает свой первый вдох и начинает плыть рядом с матерью в прозрачной океанской воде.

Став свидетелем столь редкого события, Форрест сразу связался с австралийской Организацией по спасению и исследованию китообразных (ORRCA), чтобы сообщить о наблюдении и попросить специалистов проследить за состоянием матери и детеныша. Позднее к нему присоединились операторы беспилотников ORRCA Таня Сноуден и Доминик Коттер-Деффоф, которые вместе с фотографом в течение нескольких часов продолжали наблюдение и съемку.

Руководитель исследовательского отдела ORRCA Энни Пост сообщила, что ранее в научной литературе были описаны лишь три случая наблюдения рождения горбатых китов. По ее словам, видеозапись Форреста, вероятнее всего, стала первой в истории съемкой такого события с воздуха.

Дроны запечатлели первые часы жизни новорожденного: заботу матери о детеныше, его первые погружения, а также встречи с несколькими другими горбатыми китами, которые подплывали к новой семье.