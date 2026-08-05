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Маск раскрыл цели следующего полета Starship

Компания SpaceX намерена провести 14-й испытательный полет транспортной системы Starship до конца августа. Об этом заявил генеральный директор компании Илон Маск во время первой в истории публичной квартальной отчетной конференции SpaceX после выхода на биржу.

Приводнение Starship после 13 испытательного полета / © SpaceX

Если все пройдет по плану и компания получит разрешение регулирующих органов, миссия станет одной из самых значимых за всю историю программы. Впервые Starship должен вывести полезную нагрузку на рабочую орбиту, а также впервые предпринять попытку возврата верхней ступени с помощью стартовой башни.

«На мой взгляд, все выглядит очень обнадеживающе. Поэтому, при условии получения необходимых разрешений, мы попытаемся поймать Ship башней во время следующего полета, который предварительно запланирован на конец этого месяца», — заявил Маск.

Под названием Ship понимается верхняя ступень системы Starship высотой 52 метра, работающая в паре с первой ступенью — Super Heavy. Обе ступени проектируются как полностью и быстро многоразовые, что, по мнению SpaceX, должно кардинально изменить экономику космических запусков.

Оптимизм Маска основан на результатах 13-го испытательного полета, состоявшегося 25 июля. Тогда верхняя ступень успешно выполнила суборбитальный полет и выполнила мягкое приводнение в Индийском океане у западного побережья Австралии.

По данным SpaceX, теплозащитное покрытие корабля выдержало экстремальный вход в атмосферу практически без повреждений. Более того, сам аппарат сохранился практически целиком и до сих пор остается в одном куске, что стало важным подтверждением эффективности новой конструкции.

«Не хочу сглазить, но, думаю, проблему теплозащиты можно считать решенной», — отметил Маск.

Именно успешная работа теплозащитного экрана позволила компании перейти к следующему этапу — попытке поймать возвращающийся корабль непосредственно стартовой башней.

Еще одной ключевой задачей миссии станет запуск нового поколения спутников Starlink V3.

Во время предыдущего полета 20 аппаратов Starlink V3 уже находились на борту Ship, однако были выведены лишь на суборбитальную траекторию. В ходе 14 испытательного полета они впервые должны быть доставлены на полноценную рабочую орбиту и начать штатную эксплуатацию.

Спутники Starlink V3 обладают значительно большей производительностью и возможностями по сравнению с нынешними аппаратами второго поколения.