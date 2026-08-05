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Будущее самое высокое здание в мире достигло 430 метров и продолжает штурмовать небо
Башня Jeddah Tower достигла очередного важного этапа строительства на пути к званию самого высокого небоскреба планеты. Здание стремительно приближается к середине своего пути: его высота уже достигла 430 метров, а до проектной отметки остается еще около 570 метров.
Строительство ведется в портовом городе Джидда (Саудовская Аравия). Проект, также известный как Jeddah Economic Company Tower или Jeddah Tower, разработан архитектурным бюро Adrian Smith + Gordon Gill. Примечательно, что Адриан Смит является автором проекта нынешнего рекордсмена по высоте — Бурдж-Халифа в Дубае, достигающего 828 метров. После завершения строительства новая башня будет насчитывать не менее 157 этажей и окажется почти вдвое выше самого высокого здания США — One World Trade Center, высота которого составляет 541 метр.
Для обслуживания гигантского комплекса предусмотрено 59 лифтов, а общая площадь внутренних помещений превысит 530 тысяч квадратных метров.
По словам саудовского принца Аль-Валида ибн Талала Аль Сауда, главы Kingdom Holding Company, занимающейся реализацией проекта, башня уже поднялась до 107-го этажа. Таким образом, она вошла в очень узкий круг небоскребов мира, преодолевших рубеж в 100 этажей.
Согласно текущему проекту, нижние этажи займут офисные помещения. Выше разместится роскошный отель на 200 номеров, затем — сервисные апартаменты, панорамный вестибюль и несколько уровней жилых резиденций. По мере увеличения высоты квартиры будут становиться просторнее и дороже. Кроме того, в здании предусмотрены несколько смотровых площадок и вертолётная площадка.
«Проект Jeddah Tower станет первым в истории искусственным сооружением, высота которого достигнет одного километра, поэтому его создание потребовало по-настоящему новаторских инженерных решений, — отмечают специалисты компании Thornton Tomasetti, отвечающей за инженерную часть проекта. — Прежде всего необходимо было определить расчетные ветровые нагрузки на экстремальных высотах. Затем — обеспечить контроль горизонтальных и вертикальных перемещений здания на протяжении всего срока эксплуатации. И наконец, разработанная конструктивная система должна была быть максимально эффективной и при этом полностью соответствовать амбициозному архитектурному замыслу. На практике все это оказалось значительно сложнее, чем может показаться».
Инженеры подчеркивают, что одним из главных принципов проекта стала простота конструктивных решений, облегчающая строительство. Из-за огромных масштабов башни особое внимание уделялось рациональному использованию материалов. Эксперты по высотному строительству работали в тесном сотрудничестве с архитекторами Adrian Smith + Gordon Gill и специалистами компании RWDI, сочетая инновационные инженерные подходы, компьютерное моделирование конструкции и масштабные испытания в аэродинамических трубах.
Результатом стала уникальная несущая система, способная обеспечить устойчивость будущего самого высокого здания на Земле.
Завершение возведения этого выдающегося небоскреба ожидается в 2028 году.
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