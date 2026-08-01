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Какая доля ВВП европейских стран идет на военные расходы
Доля военных расходов в мировом ВВП выросла в 2025 году до 2,5 процента. На инфографике показано, какую долю ВВП выделили на эти цели страны Европы.
Многие страны Европы в 2025 году увеличили свои расходы на оборону. Например, в странах Евросоюза они выросли примерно на 20 процентов. Правда, по доле ВВП в 2025 году лидировали другие страны.
Самую большую долю на военные расходы выделила Украина — почти 40 процентов. Это не только европейский, но и мировой рекорд.
На втором месте оказалась Россия, выделившая 7,5 процента от ВВП. В мире этот показатель превзошли Алжир (8,8 процента) и Израиль (7,8 процента).
На третьем месте в Европе оказалась Польша (4,5 процента). Это самый высокий показатель среди стран Евросоюза. Также больше трех процентов от ВВП выделили Латвия, Эстония, Норвегия, Дания и Литва. Почти достигла трех процентов и Греция.
Некоторые европейские страны выделили на военные расходы менее одного процента от ВВП. В их число вошли Ирландия, Мальта, Молдова, Босния и Герцеговина, а также Швейцария. У Исландии нет своей постоянной армии, так что у нее вообще не было прямых военных расходов.
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