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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
1 августа, 10:15
Рейтинг: +281
Посты: 991

Какая доля ВВП европейских стран идет на военные расходы

Доля военных расходов в мировом ВВП выросла в 2025 году до 2,5 процента. На инфографике показано, какую долю ВВП выделили на эти цели страны Европы.

Сообщество
# армия
# Европа
# Инфографики
# карта
# экономика
Какая доля ВВП европейских стран идет на военные расходы / © Maps.Interlude
Какая доля ВВП европейских стран идет на военные расходы / © Maps.Interlude

Многие страны Европы в 2025 году увеличили свои расходы на оборону. Например, в странах Евросоюза они выросли примерно на 20 процентов. Правда, по доле ВВП в 2025 году лидировали другие страны. 

Самую большую долю на военные расходы выделила Украина — почти 40 процентов. Это не только европейский, но и мировой рекорд.

На втором месте оказалась Россия, выделившая 7,5 процента от ВВП. В мире этот показатель превзошли Алжир (8,8 процента) и Израиль (7,8 процента).

На третьем месте в Европе оказалась Польша (4,5 процента). Это самый высокий показатель среди стран Евросоюза. Также больше трех процентов от ВВП выделили Латвия, Эстония, Норвегия, Дания и Литва. Почти достигла трех процентов и Греция.

Некоторые европейские страны выделили на военные расходы менее одного процента от ВВП. В их число вошли Ирландия, Мальта, Молдова, Босния и Герцеговина, а также Швейцария. У Исландии нет своей постоянной армии, так что у нее вообще не было прямых военных расходов.

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