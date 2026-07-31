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Японский истребитель F-2 впервые заметили с новой крупной малозаметной крылатой ракетой
Появление под крыльями истребителя Mitsubishi F-2 Воздушных сил самообороны Японии (JASDF) двух ранее неизвестных ракет свидетельствует о том, что Токио активно продвигается в создании собственного арсенала дальнобойного высокоточного оружия. Недавно к нему уже добавились американские крылатые ракеты Tomahawk, а теперь, судя по всему, на испытания вышла и новая японская разработка.
Хотя официально ракета пока не названа, ее размеры, компоновка и сроки появления позволяют предположить, что речь идет об авиационной версии новой противокорабельной управляемой ракеты Type 25 (25SSM).
Первые фотографии нового вооружения появились благодаря пользователю соцсети X, который вместе с другими очевидцами запечатлел, предположительно, первый испытательный полет с авиабазы Гифу. Носителем ракет стал двухместный опытный F-2B с бортовым номером 68-8101, входящий в состав Испытательного авиакрыла (ADTW). Его сопровождал первый прототип одноместного F-2A, выполнявший роль самолета сопровождения.
Новые ракеты подвешены на внутренних подкрыльевых пилонах и заметно превосходят по размерам не только хорошо известную ASM-2, но и более современную сверхзвуковую противокорабельную ракету ASM-3 с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.
Окрашенные в серый цвет боеприпасы имеют длинный и сравнительно тонкий фюзеляж, складывающиеся крылья в средней части корпуса и четыре крестообразных хвостовых стабилизатора.
Особое внимание привлекает форма корпуса. Его угловатые очертания с характерными гранями напоминают современные малозаметные крылатые ракеты, созданные с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Такие решения должны повысить вероятность преодоления все более совершенных корабельных систем противовоздушной обороны. Воздухозаборник двигателя расположен под хвостовой частью корпуса и пока закрыт защитным кожухом. При этом на ракете отсутствует какое-либо оптическое окно головки самонаведения, что позволяет предположить использование комбинированной системы навигации на основе GPS и инерциальной системы (INS), а на конечном участке полета — радиолокационной головки самонаведения. В целом новая разработка выглядит как дозвуковая малозаметная крылатая ракета, рассчитанная прежде всего на большую дальность полёта и скрытное проникновение к цели, а не на высокую скорость.
По своему облику новая ракета очень напоминает представителей семейства усовершенствованных ракет Type 12 / Type 25, что усиливает предположение о ее принадлежности именно к этой программе.
Type 25 представляет собой глубокую модернизацию японской противокорабельной ракеты Type 12. Если базовая версия имела дальность около 200 километров, то модернизированный вариант, по имеющимся данным, способен поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Для сравнения, стоящая на вооружении японской авиации ракета ASM-2 имеет дальность порядка 180 километров.
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