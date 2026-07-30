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Apex Recordhunter назвали самым быстрым электрическим дроном в мире

Четырехроторный беспилотник Apex Recordhunter, созданный подразделением N3XT — экспериментальным направлением немецкой компании Quantum Systems, — как сообщается, развил скорость 699 километров в час в горизонтальном полете. Если этот результат будет официально подтвержден, аппарат станет самым быстрым в мире дроном с электрической силовой установкой.

Беспилотник Apex Recordhunter / © Quantum Systems

По данным компании, рекордный полет состоялся во время внутренних испытаний. В настоящее время ведется процедура его регистрации в Книге рекордов Гиннесса, которая, как ожидается, займет еще несколько недель. Прототип Apex Recordhunter превзошел предыдущий официальный рекорд для электрического летательного аппарата — 657,6 километров в час.

Однако столь впечатляющая скорость нужна не только для демонстрации инженерных возможностей. Quantum Systems намерена использовать полученные технологии при создании нового поколения дронов-перехватчиков. На современном поле боя, где исход схватки нередко решают считаные секунды, подобное преимущество может определить, удастся ли уничтожить атакующий беспилотник до того, как он достигнет цели.

Несмотря на впечатляющие достижения, электрические беспилотники всё ещё значительно уступают по скорости аппаратам с реактивными двигателями. Так, экспериментальный беспилотник Northrop Grumman X-47B способен развивать скорость примерно 990 километров в час, а разведывательный малозаметный RQ-170 Sentinel — примерно 925 километров в час. Такие аппараты используют авиационное топливо, что позволяет обеспечить гораздо большую дальность полета и грузоподъемность — качества, критически важные для продолжительных боевых операций.

В самой Quantum Systems подчеркивают, что Apex не является оружием. Это исключительно демонстратор технологий, разработанный той же инженерной командой, которая занимается программой создания беспилотников-перехватчиков. Общими для этих проектов являются инженерные решения и накопленные технологические наработки, а не конструкция самих аппаратов.