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SpaceX впервые вернет на сушу верхнюю ступень Starship после полета
Компания SpaceX продолжает публиковать снимки верхней ступени своей транспортной системы Starship, которая уже пять дней остается на поверхности Индийского океана после последнего испытательного полета.
Напомним, что в ночь на 25 июля SpaceX провела 13-е испытание Starship, отправив 124-метровую транспортную систему в суборбитальный полет. Во время миссии верхняя ступень выполнила самое мягкое приводнение за всю историю программы.
Посадка оказалась настолько успешной, что спустя пять дней Ship все еще остается на плаву у западного побережья Австралии. Во вторник, 28 июля, SpaceX опубликовала в социальной сети X новую фотографию аппарата с короткой подписью: «Все еще держится на плаву в Индийском океане». На снимке обгоревшая после входа в атмосферу верхняя ступень длиной 52 метра почти полностью возвышается над водой, напоминая силуэтом косатку или подводную лодку. А в среду, 29 июля, Илон Маск сообщил, что начинается операция по возвращению дрейфующей верхней ступени Starship. Интересно, что ранее компании SpaceX никогда не возвращала верхние ступени Starship после полетов.
Транспортная система Starship, состоящая из Super Heavy и верхней ступени Starship (Ship), создается как полностью многоразовая. В перспективе SpaceX рассчитывает после посадки оперативно возвращать обе ступени в эксплуатацию: дозаправлять их, проводить осмотр и снова готовить к запуску всего за несколько дней.
Однако до достижения этой цели компании еще предстоит решить ряд сложнейших инженерных задач. Одной из главных остается создание теплозащиты, способной выдерживать многократные полеты без серьезного ремонта. Некоторые специалисты считают именно теплозащитный экран самым сложным препятствием на пути к полноценной и быстрой многоразовости Starship.
Тем не менее уже сам факт того, что верхняя ступень ракеты сохранила целостность и продолжает плавать в океане спустя пять дней после полета, можно считать выдающимся инженерным достижением. Это свидетельствует о заметном прогрессе SpaceX в повышении прочности конструкции и управляемости корабля на завершающем этапе миссии.
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