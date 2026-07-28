«Оригами-таблетка» удерживалась в желудке до трех недель

Когда пациенты принимают лекарства нерегулярно, эффективность лечения снижается, а больницы сталкиваются с дополнительными расходами. Традиционный японский вид искусства оригами подсказал исследователям из США, как продлить действие одной капсулы с препаратом.

В последние годы медики пересмотрели некоторые привычные способы лечения и предложили им альтернативу. Например, в США смогли избежать пересадки печени с помощью инъекции «мини-органов», а в Словении для более эффективной доставки лекарств в организм научились печатать 3D-объекты внутри живой клетки.

Специалисты из Массачусетского технологического института в США создали «оригами-таблетку», которая способна от одной до трех недель находиться в желудке и непрерывно поставлять в организм лекарство на протяжении трех-четырех дней. Статью по результатам эксперимента приняли к печати в научном журнале Nature Communications.

«Оригами-таблетка» представляет собой капсулу, внутри которой находится складная конструкция. Внешне эта конструкция напоминает фигурку из бумаги, выполненную в технике оригами, то есть без ножниц, клея и прочих вспомогательных инструментов или материалов. Когда капсула попадает в желудок и ее оболочка растворяется, содержимое разворачивается, принимая форму «листа бумаги» с некоторым количеством складок.

Площадь поверхности «листа» внутри капсулы больше, чем его толщина и, следовательно, объем. За счет этого авторам разработки удалось увеличить количество лекарственного вещества, которое попадает в организм с одной такой таблеткой, а также отрегулировать скорость высвобождения препарата. Как показали исследования на свиньях, лекарство равномерно и непрерывно поступало в организм вплоть до четырех суток с момента приема капсулы. Сама же конструкция сохранялась в полости желудка от одной до трех недель.

Авторы исследования также отметили, что состав «оригами» позволяет конструкции растворяться в нейтральных отделах желудочно-кишечного тракта. Благодаря этому она свободно выводится из организма: не возникает непроходимости или травм.

Внутри капсулы находится конструкция, которая напоминает изделие в технике оригами. Капсула растворяется, а содержимое постепенно распадается и высвобождает лекарство / © Farhad Javid et al., Nature Communications

«Оригами-таблетки», по мнению исследователей, можно использовать для антибиотиков, противопаразитарных средств и лекарств для лечения хронических заболеваний, поскольку такие препараты важно принимать несколько дней подряд: если лекарство будет поступать нерегулярно, организм может никак не отреагировать на лечение или развить резистентность, то есть устойчивость к терапии. Однако важно учитывать, что пока инновационная капсула способна доставлять не более 400 мг действующего вещества, а значит, подходит только для препаратов с низкими дозировками.

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Полина Меньшова 411 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.