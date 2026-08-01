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Олег Гончар
Олег Гончар
1 августа, 08:36
Рейтинг: +881
Посты: 2540

Топ-5 водородных аэротакси, которые находятся в разработке

Летающие автомобили на водородных топливных элементах пока находятся лишь на ранних этапах развития, однако эта технология обещает целый ряд преимуществ — увеличенную дальность полета, быструю заправку и практически нулевые выбросы вредных веществ.

Сообщество
# аэротакси
# водород
# Рейтинги
# технологии
AirCar / ©  Klein Vision
AirCar / ©  Klein Vision

На протяжении десятилетий идея аэротакси существовала где-то на стыке научной фантастики и инженерной мечты. В последние годы основное внимание привлекали электрические аппараты вертикального взлета и посадки (eVTOL), работающие на аккумуляторах. Однако все больше разработчиков делают ставку именно на водород.

В отличие от батарей, водородные топливные элементы и двигатели внутреннего сгорания, работающие на водороде, способны обеспечить значительно более продолжительный полет, существенно сократить время заправки и увеличить дальность действия. Именно эти преимущества могут сыграть ключевую роль в развитии городской и региональной воздушной мобильности будущего.

Большинство водородных летающих автомобилей пока существует лишь в виде опытных образцов или проектов, и лишь немногие разработки вышли за рамки концептов. Тем не менее уже сегодня они позволяют представить, каким может стать персональный воздушный транспорт в ближайшие десятилетия.

Рендер PA-890 / © Piasecki Aircraft
Рендер PA-890 / © Piasecki Aircraft

1. Piasecki PA-890

PA-890 — один из наиболее зрелых проектов водородного летательного аппарата вертикального взлета и посадки, находящихся в разработке. Его создает американская компания Piasecki Aircraft.

В отличие от большинства eVTOL, ориентированных на короткие городские маршруты, PA-890 предназначен для региональных перевозок пассажиров, транспортировки грузов и выполнения аварийно-спасательных операций.

Вместо аккумуляторов аппарат использует электрическую силовую установку, питаемую водородными топливными элементами. Такой подход должен обеспечить значительно большую продолжительность полета и сократить время подготовки к следующему вылету по сравнению с аккумуляторными аналогами.

PA-890 рассчитан на перевозку нескольких пассажиров или грузов и считается одним из самых практичных водородных проектов, разрабатываемых сегодня.

Рендер Sirius Jet / © Sirius Aviation
Рендер Sirius Jet / © Sirius Aviation

2. Sirius Jet

Швейцарский стартап Sirius Aviation AG привлек внимание мировой авиационной отрасли после презентации Sirius Jet — персонального водородного eVTOL с нулевыми выбросами.

Компания представила как бизнес-версию, так и региональную модификацию аппарата, способные перевозить нескольких пассажиров. Электрические воздушные винты приводятся в движение энергией, вырабатываемой водородными топливными элементами.

По заявлениям разработчиков, дальность полета Sirius Jet значительно превысит показатели большинства современных аккумуляторных eVTOL. Однако проект все еще находится на стадии разработки и пока не поступил в коммерческую эксплуатацию.

Если аппарат успешно пройдет сертификацию, он может стать одним из первых серийных водородных аппаратов, ориентированных на персональные и корпоративные авиаперевозки.

3. Klein Vision AirCar (водородная версия)

В отличие от большинства участников рейтинга, Klein Vision AirCar уже доказал свою работоспособность в реальных условиях.

Разработанный в Словакии автомобиль-самолет успешно преодолел тысячи километров по дорогам общего пользования и выполнил сотни испытательных полетов с традиционным двигателем. Теперь компания намерена создать водородную модификацию машины, которая позволит значительно увеличить дальность полета и одновременно сократить вредные выбросы. Этот проект считается одним из наиболее реалистичных примеров создания настоящего летающего автомобиля с водородной силовой установкой.

CityHawk / © Urban Aeronautics
CityHawk / © Urban Aeronautics

4. CityHawk

Израильская компания Urban Aeronautics выбрала совершенно иной подход при разработке аппарата CityHawk. Вместо открытых воздушных винтов или крупных несущих роторов здесь используется система закрытых вентиляторов, что должно существенно повысить безопасность эксплуатации в условиях плотной городской застройки.

Компания также разрабатывает модификацию с водородными топливными элементами, которая позволит увеличить дальность полета при полном отсутствии выбросов во время эксплуатации.

CityHawk предназначен для санитарной авиации, воздушного такси и выполнения государственных задач. Просторная кабина позволяет комфортно перевозить пассажиров или медицинский персонал.

Благодаря компактным размерам и необычной схеме силовой установки аппарат считается одним из самых оригинальных проектов в быстро развивающейся отрасли перспективной воздушной мобильности.

5. Dragonfly DF600 Hydrogen Concept

Концепт Dragonfly DF600 представляет собой еще одну попытку объединить водородные технологии с персональной авиацией.

Аппарат создается на базе водородно-электрической силовой установки, которая должна решить одну из главных проблем современных аккумуляторных аппаратов — недостаточную удельную энергоемкость батарей.

Использование водорода вместо тяжелых аккумуляторов позволит увеличить полезную нагрузку, существенно расширить дальность полета и сократить время подготовки между рейсами. Однако, как и многие другие водородные проекты нового поколения, DF600 пока остается на стадии концепта. До сертификации и коммерческой эксплуатации пройдет еще несколько лет.

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