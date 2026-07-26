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Где курсируют самые быстрые поезда
Скоростные поезда — один из самых быстрых и надежных способов добраться из одной точки в другую. На инфографику попали страны, ранжированные по реальной средней скорости их самого быстрого регулярного пассажирского поезда.
Иногда транспортные компании обещают, что их поезда способны достигать фантастических скоростей. В реальности средняя скорость оказывается все-таки ниже. Авторы инфографики рассчитывали среднюю скорость как длину маршрута, разделенную на минимальное время в пути.
На первое место попал Китай. Средняя скорость поезда Jinghu High-Speed достигает 307 километров в час при максимальной скорости 350 километров в час. Таким образом, средняя скорость этого поезда составляет 88% от заявленной максимальной скорости. Курсирует этот поезд между Пекином и Шанхаем, протяженность маршрута — 1318 километров.
На втором месте оказалась Франция с поездом TGV inOui, который следует по маршруту Париж — Бордо. Средняя скорость поезда — 260 километров в час, а максимальная — 320 километров в час.
Третью строчку заняла Испания. Поезд AVE курсирует между Мадридом и Барселоной. Средняя скорость поезда — 248 километров в час, а максимальная — 300 километров в час.
В топ-5 также вошли Япония и Тайвань. Россия со своим «Сапсаном» заняла 11-е место. Средняя скорость поезда, следующего между Москвой и Санкт-Петербургом, составляет 186 километров в час, максимальная — 250 километров в час.
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