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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
26 июля, 17:45
Рейтинг: +272
Посты: 977

Где курсируют самые быстрые поезда

Скоростные поезда — один из самых быстрых и надежных способов добраться из одной точки в другую. На инфографику попали страны, ранжированные по реальной средней скорости их самого быстрого регулярного пассажирского поезда.

Сообщество
# Инфографики
# поезда
# страны
# транспорт
Где курсируют самые быстрые поезда / © Albanius Zajoan, Voronoi
Где курсируют самые быстрые поезда / © Albanius Zajoan, Voronoi

Иногда транспортные компании обещают, что их поезда способны достигать фантастических скоростей. В реальности средняя скорость оказывается все-таки ниже. Авторы инфографики рассчитывали среднюю скорость как длину маршрута, разделенную на минимальное время в пути. 

На первое место попал Китай. Средняя скорость поезда Jinghu High-Speed достигает 307 километров в час при максимальной скорости 350 километров в час. Таким образом, средняя скорость этого поезда составляет 88% от заявленной максимальной скорости. Курсирует этот поезд между Пекином и Шанхаем, протяженность маршрута — 1318 километров.

На втором месте оказалась Франция с поездом TGV inOui, который следует по маршруту Париж — Бордо. Средняя скорость поезда — 260 километров в час, а максимальная — 320 километров в час.

Третью строчку заняла Испания. Поезд AVE курсирует между Мадридом и Барселоной. Средняя скорость поезда — 248 километров в час, а максимальная — 300 километров в час.

В топ-5 также вошли Япония и Тайвань. Россия со своим «Сапсаном» заняла 11-е место. Средняя скорость поезда, следующего между Москвой и Санкт-Петербургом, составляет 186 километров в час, максимальная — 250 километров в час.

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Карта: распределение стран по уровню дохода

Aller 37
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Правда ли, что США публикуют материалы об НЛО, чтобы подготовить нас к первому контакту в 2027 году, как и предсказывал бывший работник ЦРУ Джон Рамирес?

Александр Березин
2 часа назад
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Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

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