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Страны-лидеры по числу новых долларовых миллионеров: на каком месте Россия?

По всему миру в 2025 году каждый день в среднем более 2,6 тысячи человек становились долларовыми миллионерами. За год этого статуса достигли почти миллион человек. На инфографике видно, в каких странах появилось больше всего миллионеров.

Страны-лидеры по числу новых долларовых миллионеров / © Clayton Wadsworth, Visual Capitalist

По данным UBS Global Wealth Report 2026, лидером по количеству новых миллионеров стали США — 441078 человек. Это практически половина всех новых миллионеров 2025 года. Получается, каждый день миллионерами становились в среднем 1208 человек.

На втором месте в рейтинге с большим отставанием оказалась Великобритания (43139 новых миллионеров). Замыкает тройку Франция, где миллионерами стали 34604 человека.

В топ-5 вошли Испания (32707) и Япония (31428). Помимо Японии в десятку также попала еще одна азиатская страна — Индия (31033), занявшая шестое место. Следом в рейтинге идут Италия (28596), Австралия (25089) и Германия (24263).

Россия заняла десятое место. В 2025 году в стране появился 21951 новый миллионер. Она обогнала в том числе Южную Корею (20227), Китай (14079) и Тайвань (9864).