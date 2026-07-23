Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Многоразовый аппарат Talon-A выполнил более десяти успешных полетов на гиперзвуковой скорости

Автономный гиперзвуковой аппарат Talon-A преодолел важный рубеж, выполнив более десяти успешных испытательных миссий на гиперзвуковой скорости. По словам разработчиков, этот результат подтверждает эффективность концепта многоразового использования и открывает новые возможности для исследований в области гиперзвуковых технологий.

Talon-A, закрепленный на самолете-носителе / © Stratolaunch

Компания Stratolaunch объявила о достижении значимого этапа программы Talon-A. Сегодня это единственная в мире автономная многоразовая гиперзвуковая летающая лаборатория воздушного старта, предназначенная для проведения испытаний.

В Stratolaunch считают, что применение многоразовых летательных аппаратов способно решить одну из ключевых проблем разработки гиперзвуковых технологий — сделать летные испытания значительно более доступными.

По данным компании, традиционные гиперзвуковые испытания обходятся чрезвычайно дорого, проводятся редко и зачастую не позволяют собрать достаточный объем полетных данных. Благодаря возможности повторного использования Talon-A сокращается время подготовки между миссиями, а стоимость каждого запуска заметно снижается.

Аппарат способен нести различные полезные нагрузки, что позволяет заказчикам испытывать новые датчики, материалы и другие перспективные технологии непосредственно в условиях гиперзвукового полета.

Для увеличения частоты запусков Stratolaunch теперь располагает двумя самолетами-носителями и двумя аппаратами Talon-A. Кроме того, в качестве новой стартовой платформы программы введен в эксплуатацию модернизированный Boeing 747-400.

После достижения этого рубежа Stratolaunch заявила о планах активнее использовать парк многоразовых Talon-A и увеличить интенсивность запусков для поддержки будущих испытательных программ.

Компания также продолжает разработку новых гиперзвуковых аппаратов и рассчитывает расширить сотрудничество с оборонными ведомствами, аэрокосмическими компаниями и научно-исследовательскими организациями по всему миру.

В долгосрочной перспективе Stratolaunch намерена сделать гиперзвуковые испытания регулярными и доступными по запросу. По мнению компании, такой подход ускорит разработку перспективных высокоскоростных аэрокосмических систем и устранит многие барьеры, которые до сих пор сдерживали исследования и испытания в этой области.