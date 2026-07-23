Инженеры создали почти «невидимый» дрон, который исчезает на глазах

Дрон Phantom Twist / © Northwestern University

Дроны давно стали незаменимыми инструментами для фото- и видеосъемки с воздуха, однако их присутствие нередко влияет на поведение людей и животных. Так, беспилотник, снимающий свадебную церемонию, может отвлекать гостей, заставляя их смотреть в камеру, а аппарат, наблюдающий за гнездящимися птицами, способен невольно нарушить их естественное поведение.

© Northwestern University

На протяжении многих лет ученые пытались сделать беспилотники незаметными с помощью камуфляжа, прозрачных материалов и систем, искривляющих свет. Однако инженеры из Северо-Западного университета (США) пошли другим путем: вместо того чтобы скрывать сам аппарат, они решили использовать особенности восприятия движения человеческим глазом.

В основе разработки лежит эффект размытия движения — именно благодаря ему быстро вращающиеся лопасти вентилятора или пропеллера кажутся почти невидимыми. Созданная исследователями конструкция получила название Phantom Twist. Во время полета дрон вращается вокруг собственной оси со скоростью до 25 оборотов в секунду — настолько быстро, что человеческий глаз уже не способен отчетливо различать его форму. В результате аппарат не исчезает полностью, а превращается в едва заметное полупрозрачное размытое пятно, которое практически сливается с окружающим фоном.

Зачем нужен такой дрон?

По словам разработчиков, беспилотники все чаще используются для экологического мониторинга, наблюдения за животными, обследования болот, лесов и проверки состояния мостов, линий электропередачи и другой инфраструктуры. Однако само присутствие дрона зачастую меняет поведение объектов наблюдения. Животные могут покинуть место обитания, а люди начинают вести себя иначе, заметив летящий аппарат. Исследователи полагают, что менее заметный беспилотник позволит выполнять те же задачи с минимальным вмешательством в окружающую среду.

Несмотря на впечатляющий результат, разработчики признают, что Phantom Twist пока нельзя назвать полностью «невидимым». Главной проблемой остается шум пропеллера, который легко выдает присутствие беспилотника. Кроме того, некоторые конструктивные элементы — провода и опорные стержни — все еще различимы при внимательном наблюдении. В дальнейшем команда планирует использовать еще более прозрачные материалы, а также разработать более тихую силовую установку, чтобы сделать следующую версию дрона еще менее заметной как для людей, так и для животных. Если технология будет успешно доработана, подобные беспилотники смогут выполнять экологические исследования, мониторинг дикой природы и инспекцию инфраструктуры, практически не привлекая к себе внимания и не нарушая естественное течение событий.