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Рынки прогнозов начали принимать ставки на лесные пожары
Ставки на спорт или выборы никого не удивят. Однако люди также начали прогнозировать лесные пожары и другие экстремальные погодные явления.
Платформа Polymarket позволяет людям делать ставки на исход любых событий, будь то футбольный матч или количество публикаций Илона Маска. При этом компания избегает слова «ставки», называя это «торговлей прогнозами на будущие события». В том числе платформа позволяет прогнозировать и лесные пожары.
Polymarket — не единственный ресурс, позволяющий предсказывать катастрофы. Например, сайт WyldFyre посвящен пожарам в Калифорнии. На нем пока невозможно использовать какие-либо реальные деньги, но экспертов беспокоит сама тенденция.
Экс-следователь Эд Нордског, специализирующийся на пожарах, пояснил, что в отличие от ураганов и землетрясений, люди могут напрямую повлиять на лесные пожары. При этом он отметил, что в действительности немногие готовы устроить пожар. Однако за время своей работы он заметил связь между навязчивым увлечением азартными играми и поджогами.
Поджоги — не единственный риск. Люди потенциально могут повлиять на уже начавшиеся пожары. Например, у пожарного может быть стимул позволить огню распространиться еще немного, чтобы выиграть пари на площадь выгоревшей территории.
Однако среди экспертов нашлись и сторонники рынков прогнозов. По их мнению, они могут стать источником полезной информации и помогать оценивать климатические риски. Эту позицию разделяют не все специалисты. Они отмечают, что распространение огня зависит от множества факторов. Непонятно, как ставки помогут улучшить прогноз.
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