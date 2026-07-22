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Китай впервые показал новую модификацию баллистической ракеты DF-26, способную поражать корабли

В эфире военной программы Центрального телевидения Китая (CCTV), показанном в июле 2026 года и впоследствии распространенном официальными государственными ресурсами, была продемонстрирована ранее неизвестная модификация баллистической ракеты средней дальности DF-26, состоящей на вооружении Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая.

Новая модификация баллистической ракеты DF-26 / © Janes

Пекин фактически представил стратегическую ракету нового облика, не раскрывая ее назначения. Это происходит на фоне активного развития китайских ударных возможностей, которые уже позволяют поражать морские цели на удалении от 1000 до 2000 километров от побережья страны, а теперь, судя по всему, распространяются и на рубеж до 3000 километров.

Ракета DF-26 на мобильной колесной установке / © CCTV

DF-26 относится к классу баллистических ракет средней дальности с оценочной дальностью полета примерно 4500 километров. Она запускается с мобильной колесной пусковой установки и может нести как обычную, так и ядерную боевую часть. До сих пор ракету демонстрировали главным образом в транспортно-пусковом контейнере или во время военных парадов, где ее головная часть имела привычную заостренную форму. Однако на новых кадрах CCTV ракета впервые показана вне пускового контейнера, что позволило детально рассмотреть ее конструкцию.

Главное отличие новой версии — заметно уплощенный носовой обтекатель боевой части, который резко отличается от прежней конической формы. Кроме того, непосредственно под головной частью видны светлые панели или технологические элементы, ранее не встречавшиеся на известных вариантах DF-26. Сами по себе эти признаки не позволяют определить состав полезной нагрузки, однако дают аналитикам новые ориентиры для идентификации возможных модификаций ракеты по будущим фотографиям и видеозаписям.

По данным Janes, если уплощенная форма действительно является конструктивной особенностью, а не защитным колпаком или следствием ракурса съемки, она может свидетельствовать о применении усовершенствованного маневрирующего боевого блока.

Подобная форма носовой части позволяет при входе в атмосферу создавать воздушную прослойку между ударной волной и корпусом, что значительно снижает тепловые нагрузки при гиперзвуковом полете. Уплощенная конструкция также обеспечивает больший внутренний объем носовой части ракеты.

Эксперты отметили, что прямых доказательств наличия радара или других датчиков пока нет. Тем не менее дополнительное пространство потенциально позволяет разместить активную радиолокационную головку самонаведения либо иной поисковый комплекс. Если такая гипотеза подтвердится, DF-26 сможет самостоятельно захватывать движущуюся цель на конечном участке траектории. Именно эта возможность считается ключевой для поражения крупных надводных кораблей, включая авианосцы, с помощью баллистической ракеты наземного базирования.