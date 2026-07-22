Tesla впервые встроила антенну Starlink в беспилотное такси Cybercab

На схеме отмечен блок Starlink Integration, расположенный в крыше Cybercab рядом с обозначениями камер и других сенсоров / © Tesla

Об этом компании сообщили в публикациях в социальной сети X, сопроводив их схематическим изображением беспилотного такси в разрезе. На схеме видно, что антенна Starlink расположена в крыше Cybercab. При этом ни Tesla, ни Starlink не объяснили, зачем электромобилю, который способен самостоятельно управлять благодаря собственному вычислительному комплексу, необходим спутниковый интернет.

Система автономного вождения Tesla полностью работает на бортовом компьютере электромобиля — в случае Cybercab это аппаратная платформа AI4. Она самостоятельно анализирует окружающую обстановку, строит маршрут и управляет машиной без какой-либо передачи данных через интернет. Именно на этом основана вся философия автопилота Tesla: даже при полном отсутствии связи машина продолжает движение.

Разумеется, подключение к сети выполняет множество полезных функций: обеспечивает навигацию с актуальными данными, распределение заказов в парке роботакси, удаленную техническую поддержку электромобилей, получение обновлений «по воздуху», а также доступ пассажиров к потоковым мультимедийным сервисам. Все это действительно требует соединения с интернетом, однако не имеет отношения к самому процессу управления машиной.

В теории спутниковая связь Starlink способна обеспечить подключение там, где отсутствует или нестабильна сотовая сеть. Но роботакси Tesla не ездят там, где нужен Starlink. На сегодняшний день беспилотный сервис Tesla работает лишь в небольших географически ограниченных зонах (геозонах) в Остине, Хьюстоне, Далласе и на небольшой заранее картографированной территории Майами. Все эти районы расположены в крупных городах с хорошо развитым покрытием мобильных сетей. Иными словами, во всех локациях, где Cybercab может работать сегодня, спутниковый интернет решает проблему, которой фактически не существует.

Скорее всего, интеграция Starlink в беспилотное такси Cybercab просто вписывается в уже сложившуюся практику Илона Маска. Предприниматель регулярно направляет средства и бизнес Tesla в пользу принадлежащих ему других компаний. Так, Tesla инвестировала два миллиарда долларов в xAI, после чего эта компания была объединена со SpaceX в рамках крупной сделки. Возможное углубление сотрудничества между Tesla и SpaceX может стать новой сделкой между компаниями Маска.