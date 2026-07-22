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Новая система Sikorsky позволит летательному аппарату ALIA MV250 выполнять опасные миссии снабжения без экипажа

Sikorsky интегрирует систему автономного управления MATRIX в перспективный гибридный летательный аппарат BETA ALIA MV250, предназначенный для выполнения рискованных логистических операций без участия пилотов.

Аппарат MV250 / © Sikorsky

Компания Sikorsky, входящая в состав Lockheed Martin, объявила об интеграции своей системы автономного управления MATRIX в гибридный летательный аппарат вертикального взлета и посадки ALIA MV250, разработанный компанией BETA Technologies. Это позволит расширить применение технологии на беспилотных военных транспортных платформах нового поколения.

MV250 пополнит семейство летательных аппаратов, уже оснащенных системой MATRIX. В него входят беспилотный S-70 UAS U-Hawk, беспилотный аппарат вертикального взлета и посадки Nomad VTOL, а также вертолет Black Hawk с возможностью пилотируемого и беспилотного управления.

Главная цель проекта — обеспечить выполнение оперативных транспортных и снабженческих миссий в районах боевых действий, где использование пилотируемой авиации связано с высоким риском для экипажей.

Sikorsky и BETA официально договорились о сотрудничестве в начале июля. Уже через две недели инженеры успешно интегрировали систему MATRIX в самолет CX300 компании BETA с традиционной схемой взлета и посадки и выполнили первые испытательные полеты. Полученные результаты теперь используются при создании гибридного аппарата MV250.

Все летательные аппараты семейства ALIA построены на единой архитектуре системы управления полетом, благодаря чему технологии, отработанные на CX300, можно сравнительно быстро перенести на платформу вертикального взлета и посадки. Дополнительным преимуществом стала открытая архитектура системы MATRIX, позволяющая интегрировать ее с различными комплексами управления полетом.

По словам разработчиков, MV250 должен занять нишу средних транспортных платформ, предназначенных для быстрой доставки грузов и пополнения запасов в районах, где нарушена связь, отсутствует необходимая инфраструктура или воздушное пространство находится под угрозой.

Аппарат сочетает коммерческие наработки семейства ALIA с гибридной силовой установкой и архитектурой Modular Open Systems Approach (MOSA) — модульной открытой системой построения оборудования. Именно такая архитектура, как отмечают компании, позволила значительно ускорить интеграцию MATRIX, одновременно обеспечив возможность адаптации платформы под широкий спектр задач.