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Самые грозные легионы Древнего Рима

На пике своего могущества Римская империя содержала около двадцати восьми постоянных легионов. Некоторые из них приобрели такую репутацию, что одно лишь их название внушало страх врагам.

Рельеф, изображающий сцену битвы между римскими легионерами и германскими воинами / © Cris Foto / Shutterstock

Легион X Equestris — Десятый легион Цезаря

Свое необычное прозвище — Equestris («Конный») — Десятый легион получил в 58 году до нашей эры во время переговоров Юлия Цезаря с германским вождем Ариовистом.

Цезарь не доверял галльской кавалерии и потому приказал своим самым надежным пехотинцам сесть на лошадей и сопровождать его как всадники. Солдатам понравилась эта шутка, и прозвище прижилось.

Настоящую славу легион обрел спустя десять лет в битве при Фарсале. В августе 48 года до нашей эры армия Цезаря насчитывала около 22 тысяч человек, тогда как силы Помпея достигали 45 тысяч.

Десятый легион был поставлен на правый фланг с единственной задачей — остановить кавалерийскую атаку противника. Когда тяжелая конница Помпея ринулась вперед, легионеры выдержали удар, опрокинули всадников и затем нанесли решающий удар по тылу вражеской пехоты.

Победа при Фарсале фактически положила конец Римской республике.

После гибели Помпея Цезарь распустил легион, однако позже вновь призвал его под свои знамена — словно проверенный меч, который временно убрали в ножны. После убийства Цезаря в 44 году до нашей эры Октавиан восстановил Десятый легион, и тот продолжал службу еще долгие годы уже в эпоху Империи.

Legio XIV Gemina Martia Victrix — Покорители Боудикки

Четырнадцатый легион заслужил почетное имя Martia Victrix («Воинственный и Победоносный») всего за один день.

В 60 или 61 году нашей эры царица племени иценов Боудикка подняла крупнейшее восстание против римского владычества в Британии. К тому моменту были уничтожены три римских города — Камулодун, Лондиний и Веруламий (современные Колчестер, Лондон и Сент-Олбанс). По оценкам историков, погибли от 70 до 80 тысяч римлян и романизированных бриттов.

Наместник Британии Гай Светоний Паулин располагал всего десятью тысячами воинов. Армия Боудикки могла достигать ста тысяч человек.

Римлянин выбрал поле боя с присущей ему осторожностью. Он расположил Четырнадцатый легион, часть Двадцатого легиона и вспомогательные части в узком проходе, прикрытом лесом по флангам. Британцам оставалась лишь фронтальная атака.

По словам Тацита, римляне потеряли около четырехсот человек. Потери восставших составили до восьмидесяти тысяч. На следующий день Боудикка покончила с собой, приняв яд.

Император Нерон лично наградил Четырнадцатый легион почетными титулами. Впоследствии подразделение было переброшено на Дунай и еще несколько столетий считалось одним из самых надежных соединений римской армии.

Legio XII Fulminata — «Громовой легион»

Двенадцатый легион был сформирован Цезарем в 58 году до нашей эры для Галльской войны и прошел боевое крещение в знаменитой битве при Алезии.

Название Fulminata обычно переводят как «Громовой» или «Вооруженный молнией». Согласно традиции, оно появилось после того, как штандарт легиона во время гражданских войн был поражен молнией. Для римлян подобные события считались знамениями богов.

Большую часть своей истории легион провел на восточных рубежах империи. Со II века его постоянной базой стала Мелитена на верхнем Евфрате (современная Малатья в Турции). Здесь он сражался сначала против Парфии, затем против державы Сасанидов и других врагов, угрожавших границам Рима.

В 174 году во время кампании императора Марка Аврелия против квадов произошло событие, вошедшее в христианскую традицию. Согласно рассказу Тертуллиана, воины-христиане из состава легиона молились о спасении от жажды, после чего начался сильный дождь, спасший римскую армию.

Верить в чудо или нет — вопрос личный. Но факт остается фактом: легион продолжал службу в Мелитене ещё в начале V века, спустя более четырех с половиной столетий после своего создания Цезарем.

Legio III Gallica — Легион, переживший века

Четыре столетия непрерывной службы. Немногие воинские части в мировой истории могут похвастаться подобным.

Третий Галльский легион был сформирован Юлием Цезарем в 49 году до нашей эры для гражданской войны против Помпея. Его основу составили ветераны Галльских войн — закаленные солдаты, прошедшие через десятки сражений.

После убийства Цезаря легион перешел на сторону Марка Антония и участвовал в битве при Филиппах в 42 году до нашей эры, где были разгромлены войска Брута и Кассия. Позже Антоний увел его в роковой поход против Парфии в 36 году до нашей эры, стоивший римлянам около 24 тысяч человек.

Однако легион выстоял.

На протяжении последующих веков он участвовал в армянских кампаниях Корбулона, в Иудейской войне и разрушении Иерусалима в 70 году нашей эры, поддержал Веспасиана в борьбе за императорский престол во время смутного 69 года, сражался в Дакии при Траяне и вновь отправлялся на Восток в походах Луция Вера.

К началу V века Третий Галльский все еще числился в списках действующей армии, охраняя провинцию Финикия на территории современного Ливана. Он пережил многие поколения императоров и фактически оказался старше самой Западной Римской империи.

Legio V Macedonica — Рекордсмен по долголетию

Шестьсот восемьдесят лет службы. Даже сегодня эта цифра кажется невероятной.

Пятый Македонский легион был создан Октавианом в 43 году до нашей эры для борьбы против Брута и Кассия. Последние упоминания о нем относятся к 637 году нашей эры, когда подразделение участвовало в обороне Египта от арабского завоевания.

Ни один другой римский легион и, вероятно, ни одно другое военное формирование в мировой истории не просуществовало столь долго.

Боевой путь легиона практически повторяет историю внешней политики Рима: Дунайская граница при Августе, Паннонское восстание, Фракия, Иудея, Крым, Дакийские войны Траяна, походы против Парфии и многочисленные войны с Сасанидской Персией.

К моменту исчезновения легиона Западная Римская империя уже более полутора веков как прекратила существование. Христианство давно стало государственной религией, а латинский язык перестал быть языком повседневного военного управления. Но Пятый Македонский продолжал служить.

Legio II Augusta — Завоеватели Британии

В 43 году нашей эры Второй Августов легион высадился в Британии под командованием молодого легата Веспасиана — будущего императора. За время кампании Веспасиан провел около тридцати крупных сражений, покорил два племени и захватил более двадцати укрепленных поселений. Одним из них стала крепость Мейден-Касл в Дорсете — крупнейшее укрепление железного века на территории Британии.

Археологические находки подтвердили рассказы древних авторов. В раскопанном захоронении погибших защитников были обнаружены скелеты с римскими болтами от баллист, застрявшими в костях. Это свидетельствует о хорошо организованном штурме, проведенном профессиональными римскими войсками.

В течение большей части II и III веков легион располагался в Иске (современный Карлеон в Уэльсе) и, вероятно, просуществовал до начала V века.

Legio XX Valeria Victrix — «Храбрый и Победоносный»

Двадцатый легион сражался бок о бок с Четырнадцатым в знаменитой битве против Боудикки. Именно после этой победы он получил почетное название Valeria Victrix — «Храбрый и Победоносный». После подавления восстания легион был направлен на север Британии и оставался там более трехсот лет.

Его символом был кабан. Изображения этого штандарта встречаются более чем на четырехстах сохранившихся надписях, найденных вдоль Адрианова вала, Антонинова вала, в крепости Дева (современный Честер) и на территориях шотландских походов императора Септимия Севера.

По количеству сохранившихся свидетельств Двадцатый легион является одним из наиболее хорошо документированных подразделений римской армии за пределами Италии. Когда именно он прекратил существование, неизвестно. Источники просто перестают его упоминать где-то между концом III и началом IV века.