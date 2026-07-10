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Китайский палубный истребитель J-15 впервые показали при взлете с авианосца с четырьмя противокорабельными ракетами

Впервые опубликована фотография, на которой китайский палубный истребитель J-15T взлетает с авианосца, неся сразу четыре противокорабельные ракеты YJ-83K. Этот снимок стал наиболее убедительным свидетельством того, что китайский флот постепенно избавляется от одного из главных ограничений своей палубной авиации — невозможности запускать полностью загруженные ударные самолеты с авианосцев.

Китайский палубный истребитель J-15T впервые показали при взлете с авианосца с четырьмя противокорабельными ракетами / © Weibo

На фотографии J-15T запечатлен в режиме полного форсажа за мгновение до схода с палубы авианосца Fujian — первого корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая, оснащенного электромагнитными катапультами.

Китайский палубный истребитель J-15T / © Weibo

Самолет несет четыре противокорабельные ракеты YJ-83K, что вдвое превышает максимальную боевую нагрузку подобного типа, которую ранее демонстрировали J-15. Общий вес только этих ракет составляет примерно 2,9 тонны без учета других возможных подвесок. До этого момента J-15T наблюдали лишь с одной учебной ракетой YJ-83K, когда самолет еще проходил испытания в качестве опытного образца.

Китайский палубный истребитель J-15T / © Weibo

YJ-83K — одна из основных китайских дозвуковых противокорабельных ракет, по своим возможностям близкая к американской AGM-84 Harpoon. Ракета оснащена турбореактивным двигателем, активной радиолокационной головкой самонаведения и способна поражать цели на дальности около 180 километров. Боевая часть массой около 163 килограммов выполнена в полубронебойном исполнении с мощным фугасным зарядом.

Во время полета ракета движется на высоте 20–30 метров над поверхностью моря, а на заключительном участке траектории снижается до пяти–семи метров, затрудняя обнаружение средствами противовоздушной обороны кораблей. При этом каждая ракета весит примерно 730 килограммов, поэтому подвеска сразу четырех таких боеприпасов означает весьма значительную боевую нагрузку.

Модификация J-15T создавалась специально для нового авианосца Fujian и его преемников.

Главное отличие самолета от базового J-15 заключается в возможности эксплуатации по схеме CATOBAR — взлет с помощью катапульты и посадка с использованием аэрофинишера. При этом самолет сохранил возможность работы и по схеме STOBAR, предусматривающей короткий разбег с трамплина и посадку на аэрофинишер. Именно использование электромагнитной катапульты EMALS позволяет поднимать в воздух гораздо более тяжелые самолеты с увеличенным запасом топлива и вооружения.

Опубликованная фотография демонстрирует не просто очередной испытательный полет. Она подтверждает, что сочетание нового авианосца Fujian, оснащенного системой EMALS, и модернизированного истребителя J-15T начинает обеспечивать именно те боевые возможности, которых китайской палубной авиации долгое время не хватало.

Если ранее трамплинные авианосцы существенно ограничивали массу топлива и вооружения самолетов при взлете, то теперь Китай получает возможность запускать тяжело вооруженные ударные машины практически без подобных компромиссов, значительно увеличивая их боевой радиус и эффективность в морских операциях.