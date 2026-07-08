Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутники обнаружили необычные «шахты» прямоугольной формы на секретном китайском ракетном полигоне

Спутниковые снимки показали, что на одном из ключевых ракетных полигонов Китая во Внутренней Монголии появились необычные укрепленные сооружения с большими прямоугольными раздвижными крышами. Этот объект уже играл важную роль в масштабном расширении шахтной группировки китайских МБР, однако новые сооружения слишком малы и неглубоки, чтобы использоваться для запуска таких ракет.

Спутники обнаружили необычные «шахты» прямоугольной формы на секретном китайском ракетном полигоне / © Vantor / China Aerospace Studies Institute

Авторы нового исследования предполагают, что речь может идти о совершенно новом типе пусковых установок, предназначенных для запуска баллистических ракет меньшей дальности и крылатых ракет. Если эта оценка верна, Китай может создавать новую систему быстрого нанесения высокоточных неядерных ударов.

Спутники обнаружили необычные «шахты» прямоугольной формы на секретном китайском ракетном полигоне / © Vantor / China Aerospace Studies Institute

Исследование опубликовано China Aerospace Studies Institute (CASI) — аналитическим центром, входящим в структуру Авиационного университета ВВС США. При этом институт специально подчеркивает, что выводы автора работы Эли Тирка отражают исключительно его личную позицию и не являются официальной оценкой Министерства обороны США или других американских государственных ведомств.

По данным исследования, Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали строительство неизвестного типа стационарной пусковой системы на Первом испытательно-тренировочном районе Цзиланьтай в конце 2022 года.

Исследование сопровождается серией спутниковых снимков, сделанных в сентябре и декабре 2022 года, а также в январе 2026 года.

Во время строительства глубина котлована северной пусковой установки составляла около 12,5 метра. По оценке автора, окончательная глубина сооружения, вероятно, находится в пределах 6,4–11,8 метра, что существенно меньше глубины шахт для межконтинентальных ракет.

Дополнительные спутниковые изображения показывают, что каждая защитная крыша имеет длину около 20 метров и ширину примерно 6,5 метра. Крыши открываются в сторону по трем массивным направляющим. Рядом расположен еще как минимум один крупный объект, вероятно предназначенный для обслуживания комплекса. Не исключено также наличие подземной инфраструктуры, соединенной с расположенными неподалёку более старыми сооружениями полигона. Внешне новые конструкции напоминают крышки шахт старых китайских межконтинентальных ракет семейства DF-5. Однако размеры отличаются. Для сравнения, испытательная шахта DF-5 на полигоне Учжай имеет крышку длиной около 22,5 метра и шириной 9 метров, под которой располагается вертикальная шахта глубиной не менее 40 метров. Кроме того, шахты, построенные в последние годы для современных МБР DF-31 и DF-41, используют совершенно иную конструкцию защитных крышек.

Размеры новых сооружений позволяют предположить, что они рассчитаны на ракеты значительно меньшего класса.

Если максимальная оценка глубины окажется верной, сооружения способны разместить ракеты класса DF-21 длиной около 10 метров либо гиперзвуковые комплексы DF-17 длиной примерно 11 метров. Кроме того, они без труда смогут использоваться для запуска более компактных оперативно-тактических ракет и крылатых ракет наземного базирования.

DF-21 представляет собой классическую баллистическую ракету средней дальности. Существуют и ее противокорабельные варианты с маневрирующей боевой частью.

DF-17 относится уже к совершенно другому поколению вооружений. Эта ракета несет гиперзвуковой планирующий боевой блок, который после отделения способен выполнять сложные маневры, значительно затрудняя перехват средствами противоракетной обороны.

Автор исследования предполагает, что наиболее рациональным вариантом является использование вертикальных пусковых установок. По его мнению, такая схема позволяет хранить сразу несколько ракет в одном комплексе, быстро производить последовательные запуски различных типов вооружений и значительно снижает заметность комплекса.

При этом пока остается неизвестным, каким образом ракеты будут загружаться внутрь сооружений. Вероятно, для этого потребуется специальная транспортно-заряжающая машина либо тяжелый кран. Каких-либо признаков того, что внутрь сооружений смогут заезжать обычные мобильные пусковые установки, спутниковые снимки не демонстрируют.

Теоретически новые сооружения могут использоваться в рамках китайской системы противоракетной обороны. Дело в том, что современные противоракеты, средства борьбы со спутниками и некоторые баллистические ракеты имеют весьма схожие конструктивные решения.

Например, американские противоракеты Ground-Based Interceptor (GBI) и российские противоракеты комплекса А-135 также запускаются из шахт. Однако эта гипотеза выглядит менее вероятной. Полигон Цзиланьтай принадлежит прежде всего Ракетным войскам НОАК, которые практически не занимаются задачами противоракетной и противовоздушной обороны. Кроме того, поблизости отсутствуют радиолокационные станции и другая инфраструктура, обычно сопровождающая подобные комплексы.

В последние годы район Цзиланьтай активно развивается и уже стал одним из центров масштабного строительства сотен новых шахт для китайских межконтинентальных баллистических ракет.

По мнению автора исследования, появление новых сооружений может свидетельствовать о намерении Пекина создать новую систему быстрого нанесения обычных высокоточных ударов.

Подобные комплексы могли бы использоваться как для сдерживания внешнего вмешательства в возможный конфликт вокруг Тайваня, так и для нанесения первых массированных ударов по военной инфраструктуре острова, американским базам в пределах так называемой «первой островной цепи» или корабельным группировкам ВМС США.

Вертикальные стационарные пусковые установки позволяют быстро произвести большой залп различными типами ракет и значительно расширяют возможности китайских Ракетных войск.

Однако подобная инфраструктура имеет и серьезные недостатки. Стационарные объекты трудно скрыть, они остаются уязвимыми для ударов противника, а после первого пуска могут быстро стать приоритетными целями. Поэтому в случае кризиса руководство Китая может оказаться перед дилеммой «использовать или потерять» такие комплексы.

В настоящее время неизвестно, сколько подобных объектов Китай намерен построить, каким соединениям Ракетных войск они будут переданы и какие именно задачи им предстоит выполнять.

Не исключено и другое объяснение.

Если реальные подземные сооружения значительно глубже, чем позволяют судить доступные спутниковые снимки, они могут оказаться рассчитанными на размещение баллистических ракет средней дальности или перспективных гиперзвуковых комплексов, использующих более крупные ускорители.

Одним из наиболее вероятных кандидатов аналитики называют семейство ракет DF-26. Эти ракеты способны нести как обычные, так и ядерные боевые части, а отдельные модификации предназначены для поражения крупных надводных кораблей.

Пока же назначение загадочных сооружений остается неизвестным, однако их появление свидетельствует о том, что Китай продолжает активно развивать новые виды ракетной инфраструктуры, способные изменить баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.