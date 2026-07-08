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Brookesia nana — одна из самых маленьких рептилий в мире

Ученые выделяют сегодня более 12 тысяч видов рептилий. Хамелеон Brookesia nana — один из самых крошечных представителей пресмыкающихся.

Brookesia nana / © Frank Glaw, Jörn Köhler, Oliver Hawlitschek, Fanomezana M. Ratsoavina, Andolalao Rakotoarison, Mark D. Scherz & Miguel Vences

Brookesia nana — самый маленький из известных представителей хамелеонов. Общая длина голотипа самца составляет 2,16 сантиметра, при этом длина туловища без хвоста составляет 1,35 сантиметра. Паратип самки немного крупнее — 2,89 сантиметра с учетом хвоста и 1,92 без учета хвоста.

У Brookesia nana есть важное отличие от других хамелеонов. Эти крошечные рептилии не меняют свою окраску. Кроме того, жить они предпочитают не на деревьях, а в лесной подстилке.

Ареал обитания Brookesia nana крайне ограничен. Их можно встретить лишь в горных тропических лесах на севере Мадагаскара — в горном массиве Сората.

Brookesia nana / © Frank Glaw, Jörn Köhler, Oliver Hawlitschek, Fanomezana M. Ratsoavina, Andolalao Rakotoarison, Mark D. Scherz & Miguel Vences

В скором времени эти маленькие хамелеоны могут оказаться под угрозой исчезновения. Из-за вырубки лесов и развития сельского хозяйства горный массив Сората постепенно уничтожается. А вместе с ним могут исчезнуть и эндемичные виды.