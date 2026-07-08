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Brookesia nana — одна из самых маленьких рептилий в мире
Ученые выделяют сегодня более 12 тысяч видов рептилий. Хамелеон Brookesia nana — один из самых крошечных представителей пресмыкающихся.
Brookesia nana — самый маленький из известных представителей хамелеонов. Общая длина голотипа самца составляет 2,16 сантиметра, при этом длина туловища без хвоста составляет 1,35 сантиметра. Паратип самки немного крупнее — 2,89 сантиметра с учетом хвоста и 1,92 без учета хвоста.
У Brookesia nana есть важное отличие от других хамелеонов. Эти крошечные рептилии не меняют свою окраску. Кроме того, жить они предпочитают не на деревьях, а в лесной подстилке.
Ареал обитания Brookesia nana крайне ограничен. Их можно встретить лишь в горных тропических лесах на севере Мадагаскара — в горном массиве Сората.
В скором времени эти маленькие хамелеоны могут оказаться под угрозой исчезновения. Из-за вырубки лесов и развития сельского хозяйства горный массив Сората постепенно уничтожается. А вместе с ним могут исчезнуть и эндемичные виды.
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Инфекции, такие как коронавирус, наносят серьезный удар организму, из-за чего даже после выздоровления он продолжительное время остается уязвимым. Сегодня для оценки иммунитета врачи смотрят в первую очередь на уровень антител в крови, однако такой подход не отражает реального состояния здоровья человека. Это не позволяет врачам точно прогнозировать, как будет протекать болезнь и насколько быстро пациент выздоровеет. Ученые Пермского Политеха и ПГАТУ впервые выяснили, как именно восстановление иммунитета зависит от пола человека и кто наиболее подвержен осложнениям после коронавирусной инфекции. Результаты исследования помогут правильно учитывать гендерные особенности пациента при лечении и реабилитации, что повысит точность прогнозов и эффективность терапии.
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